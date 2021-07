JAKARTA - PT Trimegah Karya Pratama Tbk resmi mencatatkan penawaran perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). UVCR ini menjadi Perusahaan Tercatat ke-27 yang melantai di Bursa tahun ini.

Perusahaan yang dikenal dengan platform bernama Ultra Voucher ini menawarkan harga Rp100 per saham dengan melepas 500 juta lembar saham atau 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Melalui IPO ini UVCR berhasil meraih pendanaan sebesar Rp50 miliar. Selama masa book building hingga penawaran umum saham UVCR mencatatkan kelebihan pemesanan atau oversubscribe.

“Puji syukur kepada Tuhan, hari ini Ultra Voucher berhasil mencapai milestone baru dan strategis untuk semakin memperkuat dan memperluas bisnis perusahaan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu kesuksesan IPO UVCR,” ujar Direktur Utama Trimegah Karya Pratama, Hady Kuswanto dalam acara virtual listing UVCR, Selasa (27/7/2021).

Hady menambahkan, IPO ini juga menjadi momen penting bagi Ultra Voucher dalam upaya mempercepat pengembangan bisnis dan investasi perusahaan. Sebagai perusahaan publik, UVCR kini memiliki akses keuangan dan jejaring bisnis yang terbuka lebar, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan peluang pasar yang tumbuh cepat, salah satunya berkat digitalisasi yang berlangsung saat ini.

“Kami telah menyiapkan strategi yang matang dan terintegrasi baik jangka pendek, menengah dan panjang. Melalui transformasi bisnis yang terukur dan disiplin dalam eksekusi atas semua strategi kami, Ultra Voucher menyiapkan diri untuk membuka jaringan hingga ke pasar ASEAN,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Trimegah Karya Pratama, Riky Boy Permata mengatakan, pengembangan bisnis Ultra Voucher didukung empat kanal distribusi utama, yakni Business to Business (B2B), E-commerce, direct to retail, dan reseller.

Pengembangan bisnis juga didukung sumber daya manusia di Ultra Voucher yang berpengalaman di dunia teknologi digital. Ultra Voucher juga akan melakukan transformasi bisnis yakni pengembangan produk yang lebih besar. Hal ini untuk mempertahankan bisnis yang positif, dimana pada Maret 2021 penjualan tumbuh 110,69% menjadi Rp194,48 miliar dibanding penjualan per Maret 2020. Laba bersih juga melonjak 119,46% menjadi Rp543,59 juta.

“Dengan pemanfaatan teknologi, voucher digital Ultra Voucher merupakan platform dimana orang-orang bisa mencari berbagai macam voucher. Itulah mengapa Ultra Voucher disebut sebagai one platform, one voucher for all. Sehingga kehadiran Ultra Voucher memberikan kemudahan bagi konsumen, dan menjadi technology enabler bagi partner kami dengan 3 faktor utama yang dimiliki, yaitu voucher issuance, voucher distribution dan voucher redeemtion,” ucap Riky.

Saat ini, lanjut Riky, Ultra Voucher telah menjalin kerja sama dengan 300 brand dan lebih dari 40.000 outlet di seluruh Indonesia. Adapun merchant yang bekerjasama dengan Ultra Voucher saat ini dari berbagai segmen, yakni Beauty & Relaxation, Departement Store, E-Commerce, Entertainment, Food& Beverage (F&B), Hotel & Travel, Accessories & Jewelry, Lifestyle, Investment, dan lain-lain.

Sebagai nilai tambah dapat dilihat bahwa Penawaran Umum Ultra Voucher melibatkan tiga perusahaan sekuritas yakni PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Surya Fajar Sekuritas dan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang menjadi Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Trimegah Karya Pratama merupakan perusahaan teknologi yang bergerak di industri voucher belanja/gift card, baik berupa fisik maupun digital. Berdiri pada tahun 2014, Perseroan berperan sebagai generator voucher yang disebarluaskan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Tahun 2017, Perseroan mengeluarkan platform utama yang digunakan untuk mendistribusikan voucher ke konsumen yang bernama Ultra Voucher. Ultra Voucher adalah aplikasi yang menjual berbagai macam voucher fisik dan digital dari merchant yang telah bekerja sama dengan Ultra Voucher. Saat ini, Ultra Voucher telah menjalin kerja sama dengan 300 brand dan masih akan bertambah yang tersebar lebih dari 40.000 outlet di seluruh Indonesia.

Ultra Voucher dapat diunduh di Apple App Store dan Google Play Store. Per Desember 2020, total downloader aplikasi Ultra Voucher sudah lebih dari 200.000 baik di perangkat Android maupun iOS. Di mana terdapat lebih dari 10.000 pengguna yang melakukan transaksi setiap bulannya.