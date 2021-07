JAKARTA - MotionBanking aplikasi digital banking dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) melalui anak usahanya PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) dan Mastercard akan menandatangani perjanjian kerja sama strategis pada pukul 14.00 hari ini (27/7/2021).

Penandatangan nota kesepahaman bertajuk Strategic Alliance on the Issuance of Virtual Mastercard tersebut dapat diikuti melalui Live @Zoom Webinar dengan link registrasi:

bit.ly/MOUMotionBankingxMastercard

Selain itu, acara ini dapat disaksikan melalui Live Streaming di Okezone, Sindonews, iNews.id, IDXChannel.com, dan RCTI+.

Sebelum momen penandatanganan hari ini pukul 14.00, keduanya telah melakukan penjajakan dalam pertemuan antara MotionBanking dan Mastercard.

Dalam unggahan di Instagramnya pada 17 Juni 2021, Hary Tanoesoedibjo menuliskan caption:

"Sore ini, Country Manager Mastercard Indonesia Mr. Navin Jain dan Director Mastercard Indonesia Mr. Arief Kusuma berkunjung ke MNC Center, Jakarta.

"Kami menjajaki berbagai peluang kolaborasi ke depan. Yang pasti: Virtual Mastercard ada di dalam MotionBanking, BABP," tulisnya.