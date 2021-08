NEW YORK - Harga minyak menurun pada perdagangan Senin, di tengah kekhawatiran baru atas prospek permintaan.

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September turun USD2,69 atau 3,6% menjadi USD71,26 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun USD2,52 atau 3,3% menjadi USD72,89 per barel di London ICE Futures Exchange.

Kekhawatiran permintaan kembali menyelimuti pasar menyusul data suram dan kebangkitan kasus Covid-19 di beberapa negara ekonomi utama. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (3/8/2021).

Sektor manufaktur AS mengalami pertumbuhan yang lebih lambat pada bulan Juli, karena perusahaan dan pemasok terus berjuang untuk memenuhi tingkat permintaan yang meningkat, Institute for Supply Management (ISM) melaporkan Senin.

Indeks Manajer Pembelian (PMI) berada pada 59,5% turun 1,1 poin persentase dari pembacaan Juni. Angka tersebut jauh dari perkiraan pasar. Angka di atas 50% menunjukkan sektor manufaktur umumnya ekspansif.

Sementara itu, Amerika Serikat mencatat lebih dari 100.000 kasus harian Covid-19 pada hari Jumat lalu, rekor tertinggi sejak awal Februari tahun ini. Angka baru itu membawa peningkatan kasus harian rata-rata tujuh hari menjadi 72.493, juga tertinggi sejak pertengahan Februari.

Sebelumnya, Harga minyak naik lagi pada penutupan perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Minyak Brent pun membukukan kenaikan bulanan keempat, karena permintaan tumbuh lebih cepat dan vaksinasi diperkirakan mengurangi dampak kebangkitan infeksi Covid-19 di seluruh dunia. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September yang berakhir pada Jumat (30/7/2021) terangkat 28 sen atau 0,4% menjadi USD76,33 per barel. Kontrak yang lebih aktif untuk pengiriman Oktober mengakhiri sesi dengan menguat 31 sen menjadi USD75,41 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman September bertambah 33 sen atau 0,5% menjadi USD73,95 per barel.