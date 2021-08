JAKARTA - Dari era Kemerdekaan hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pasang surut selama masa pemerintahan presiden yang berbeda-beda.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Kemenkeu, pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses berkesinambungan dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara, selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ini juga dapat dijadikan sebuah indikator untuk mengukur keberhasilan serta kemampuan suatu negara dalam mengelola, membangun, dan menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya dalam jangka panjang.

Berikut catatan pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak Indonesia merdeka hingga saat ini:

1. 1968

Berdasarkan data dari laman resmi World Bank, tahun 1968 menjadi tahun tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 10,92 persen (pertumbuhan PDB dalam %). Angka yang menembus dua digit ini masih menempati posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi hingga saat ini. Pertumbuhan ini didongkrak dengan terbukanya keran investasi asing untuk menanam modal di Indonesia.

Selain itu, pertumbuhan drastis tersebut juga didorong oleh meningkatnya harga minyak dunia, dimana saat itu Indonesia berperan sebagai eksportir minyak mentah. Program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dicanangkan oleh Soeharto dengan mendorong swasembada beras turut memberikan kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. 1980

Dilansir dari situs resmi World Bank, pertumbuhan PDB dalam persen Indonesia mencapai angka 9,88. Persentase tersebut menjadikan tahun 1980 sebagai peringkat kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi. Angka tersebut dapat tercapai lantaran memasuki tahun 1980, perekonomian Indonesia tidak hanya berkutat di migas melainkan lebih diversifikasi dengan menyentuh sektor olahan hutan seperti kayu.

Hal tersebut menjadi awal mula upaya jangka panjang pemerintah orde baru untuk terus melakukan perbaikan ekonomi, dengan mengurangi ketergantungan di sektor minyak dan mendorong ekspor nonmigas. Serangkaian upaya dalam membuka pintu ekonomi tahun 1980-an antara lain, deregulasi perbankan, keuangan, investasi, dan perdagangan.

3. 1977

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi ketiga terjadi pada tahun 1977, dengan angka pertumbuhan PDB mencapai 8,76 persen. Angka tersebut merupakan hasil kenaikan sebesar 1,87 persen dari tahun sebelumnya.

Meski sempat mengalami krisis beras di awal tahun 1970-an, perekonomian Indonesia tertolong setelah harga beras terkendali sejak panen raya dan program swasembada, serta melonjaknya harga minyak dunia akibat boikot dari berbagai negara Arab. Diketahui pendapatan dari sektor minyak memang menjadi sumber emas pertumbuhan ekonomi Indonesia di periode 1970-an.

4. 1995

Sebelum mengalami krisis moneter 1998 yang kelam, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai angka 8,22 persen. Angka tersebut menempati peringkat keempat pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi sejak era kemerdekaan hingga saat ini.

Periode 1989-1996 memang menjadi tahun-tahun emas pertumbuhan ekonomi Indonesia, terbukti dari penghargaan World Bank “The East Asian Miracle” kepada Indonesia, serta menjadi salah satu negara yang masuk ke dalam “High Performing Asian Economies”.

Tahun 1995 yang menjadi puncak pada periode tersebut tercatat dari ekspor non minyak yang meningkat menjadi 39,591 miliar dolar AS, dari tahun 1989 yang hanya sebesar 14,493 miliar dolar AS. Ditambah lagi pada tahun 1995, sumbangan penerimaan pajak nonmigas juga melonjak menjadi menjadi 67,9% dari 51,1% pada tahun 1989.