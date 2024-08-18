SPECIAL HUT RI: Rancangan Anggaran Jokowi untuk Prabowo

JAKARTA - Presiden Jokowi menyiapkan segala hal untuk dilanjutkan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Namun apakah prestasi yang sudah dihasilkan atau ditorehkan Jokowi bisa juga dicapai Prabowo nantinya.

Dari sisi ekonomi, Jokowi menorehkan sejumlah capaian selama dirinya menjadi Presiden. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi 5,0% atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%.

Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015–2024. Rasio utang Indonesia paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN.

Nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70%, mencapai USD259 miliar di 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat.

Tidak hanya itu, neraca dagang Indonesia selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% di 2024.

Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,03% di 2024. Angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83% di 2024.