Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

SPECIAL HUT RI: Rancangan Anggaran Jokowi untuk Prabowo

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |08:04 WIB
SPECIAL HUT RI: Rancangan Anggaran Jokowi untuk Prabowo
HUT RI Presiden Jokowi di IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi menyiapkan segala hal untuk dilanjutkan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Namun apakah prestasi yang sudah dihasilkan atau ditorehkan Jokowi bisa juga dicapai Prabowo nantinya.

Dari sisi ekonomi, Jokowi menorehkan sejumlah capaian selama dirinya menjadi Presiden. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi 5,0% atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%.

Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015–2024. Rasio utang Indonesia paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN.

Nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70%, mencapai USD259 miliar di 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat.

Tidak hanya itu, neraca dagang Indonesia selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% di 2024.

Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,03% di 2024. Angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83% di 2024.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/320/3050680/hut-ke-79-ri-masyarakat-papua-dapat-kado-pesawat-veNmceFWxA.jpg
HUT ke-79 RI, Masyarakat Papua Dapat Kado Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/320/3050578/sejarah-dan-asal-usul-lomba-balap-karung-yang-populer-hingga-sekarang-SpdLqcODPV.jpg
Sejarah dan Asal Usul Lomba Balap Karung yang Populer hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/320/3050580/sejarah-panjat-pinang-perlombaan-17-agustus-sejak-dinasti-ming-7JD0sCtxol.jpg
Sejarah Panjat Pinang: Perlombaan 17 Agustus sejak Dinasti Ming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050309/daftar-50-promo-kemerdekaan-indonesia-17-agustus-2024-dari-makanan-hingga-whoosh-U10TnJSHIi.jpg
Daftar 50 Promo Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024, dari Makanan hingga Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048315/anggaran-hut-ke-79-ri-bengkak-jadi-rp87-miliar-digelar-di-ikn-dan-jakarta-zA8T0ECi0X.jpg
Anggaran HUT ke-79 RI Bengkak Jadi Rp87 Miliar, Digelar di IKN dan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/19/320/2867311/dapat-sepeda-dari-jokowi-sri-mulyani-ngajak-kaesang-gowes-di-depok-8WVb2uc7SK.jpg
Dapat Sepeda dari Jokowi, Sri Mulyani Ngajak Kaesang Gowes di Depok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement