Daftar 50 Promo Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024, dari Makanan hingga Whoosh

JAKARTA - Promo Kemerdekaan sudah menjadi hal yang sangat dinanti, khususnya bagi para pemburu diskon. Selain merayakan semangat kemerdekaan, bulan Agustus juga menawarkan berbagai promo menarik yang bisa dimanfaatkan.

Berikut ini adalah daftar 50 promo kemerdekaan yang telah dirangkum dari berbagai sumber oleh Okezone.

1. Promo Tempat Wisata & Hiburan Agustus 2024

Berencana untuk liburan dengan teman, pasangan, atau keluarga dalam waktu dekat? Lihat kumpulan promo wisata Agustus 2024 berikut ini:

1. Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

- Promo Annual Pass Diskon 79% atau Rp126 ribu + Gratis 1x Trip Kereta Gantung

- Diskon 17% Official Merchandise Store pada 17-18 Agustus 2024

- Masuk TMII hanya Rp7.900 pada 17 Agustus 2024

- Diskon 17% untuk Taman Burung, Museum Komodo, dan Dunia Air Tawar dari 12-31 Agustus 2024

- Gratis Naik Kereta Gantung khusus pemilik nama Agus pada 17 Agustus 2024

- Gratis Tiket Masuk Museum Bayt Al-Qur'an dan Indonesia Science Center khusus pemilik nama Agus pada 17 Agustus 2024

2. Inul Vizta

- Promo karaoke 1 jam berdua hanya Rp79 ribu, termasuk free room 1 jam dan berlaku hingga 20 Agustus 2024

- Pilihan paket: SMALL (2 orang) Rp79 ribu, MEDIUM (4 orang) Rp159 ribu, LARGE (8 orang) Rp399 ribu

3. Waterboom Lippo Cikarang

- Tiket masuk hanya Rp35 ribu untuk semua hari dari 1-7 Agustus 2024

- Tiket dapat dibeli di loket atau secara online melalui Traveloka dan Tiket.com