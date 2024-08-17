HUT ke-79 RI, Masyarakat Papua Dapat Kado Pesawat

JAKARTA - Perayaan HUT Kemerdekaan ke-79 Indonesia di Provinsi Papua Tengah menjadi momen bersejarah. Di mana masyarakat dihadiahi pesawat terbang.

Pesawat PK-TJA Aircraft Comac ARJ21-700 ini, mendarat perdana di Bandar Udara Douw Atarure, tepat pada pukul 08.00 WIT Sabtu (17/08/2024).

Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengaku, dalam menghadirkan pesawat ini dengan berbagai proses panjang telah dilewati.

Namun, lanjut dia berkat kerja keras dan dukungan dari semua pihak, alhasil hal tersebut berbuah manis bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.

“Ini merupakan momen penting bagi kita semua, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI, pesawat landing perdana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah sejarah baru bagi provinsi ini, karena selama ini Papua Tengah hanya didarati pesawat sejenis ATR,” jelasnya, Sabtu (17/8/2024).

Dia berharap dengan hadirnya pesawat ini akan membawa daerah ini lebih maju dari sebelumnya. Ia percaya, multi flayer effect akan terjadi pasca maskapai ini beroperasi.