Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

HUT ke-79 RI, Masyarakat Papua Dapat Kado Pesawat

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |21:05 WIB
HUT ke-79 RI, Masyarakat Papua Dapat Kado Pesawat
Kado RI ke 79 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perayaan HUT Kemerdekaan ke-79 Indonesia di Provinsi Papua Tengah menjadi momen bersejarah. Di mana masyarakat dihadiahi pesawat terbang. 

Pesawat PK-TJA Aircraft Comac ARJ21-700 ini, mendarat perdana di Bandar Udara Douw Atarure, tepat pada pukul 08.00 WIT Sabtu (17/08/2024).

 

Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengaku, dalam menghadirkan pesawat ini dengan berbagai proses panjang telah dilewati.

Namun, lanjut dia berkat kerja keras dan dukungan dari semua pihak, alhasil hal tersebut berbuah manis bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.

pesawat1

“Ini merupakan momen penting bagi kita semua, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI, pesawat landing perdana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah sejarah baru bagi provinsi ini, karena selama ini Papua Tengah hanya didarati pesawat sejenis ATR,” jelasnya, Sabtu (17/8/2024).

Dia berharap dengan hadirnya pesawat ini akan membawa daerah ini lebih maju dari sebelumnya. Ia percaya, multi flayer effect akan terjadi pasca maskapai ini beroperasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/320/3050782/special-hut-ri-rancangan-anggaran-jokowi-untuk-prabowo-Zh35F2jjaG.jpg
SPECIAL HUT RI: Rancangan Anggaran Jokowi untuk Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/320/3050578/sejarah-dan-asal-usul-lomba-balap-karung-yang-populer-hingga-sekarang-SpdLqcODPV.jpg
Sejarah dan Asal Usul Lomba Balap Karung yang Populer hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/320/3050580/sejarah-panjat-pinang-perlombaan-17-agustus-sejak-dinasti-ming-7JD0sCtxol.jpg
Sejarah Panjat Pinang: Perlombaan 17 Agustus sejak Dinasti Ming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050309/daftar-50-promo-kemerdekaan-indonesia-17-agustus-2024-dari-makanan-hingga-whoosh-U10TnJSHIi.jpg
Daftar 50 Promo Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024, dari Makanan hingga Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048315/anggaran-hut-ke-79-ri-bengkak-jadi-rp87-miliar-digelar-di-ikn-dan-jakarta-zA8T0ECi0X.jpg
Anggaran HUT ke-79 RI Bengkak Jadi Rp87 Miliar, Digelar di IKN dan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/19/320/2867311/dapat-sepeda-dari-jokowi-sri-mulyani-ngajak-kaesang-gowes-di-depok-8WVb2uc7SK.jpg
Dapat Sepeda dari Jokowi, Sri Mulyani Ngajak Kaesang Gowes di Depok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement