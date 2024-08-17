Anggaran Kementerian dan Lembaga Diturunkan pada 2025, Begini Penjelasan Sri Mulyani

JAKARTA - Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 hanya Rp 976 triliun. Angka ini turun dibanding APBN 2024 sebesar Rp1.090 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa anggaran belanja K/L di tahun depan relatif lebih kecil. Menurutnya, pemerintahan baru akan melakukan optimalisasi (improvement), sehingga dana yang dialokasikan untuk K/L relatif lebih kecil.

"Jangan heran, itu adalah belanja KL, kenapa belanja KL-nya relatif lebih kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp1.090 triliun? Ini karena kita menghormati untuk Presiden terpilih untuk melakukan improvement," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Dalam masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto, belanja K/L bersifat relatif.

"Makanya belanja KL relatively, kecuali yang sudah dari Presiden menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang lain itu masih di-retain di belanja non KL, yang makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp1.716,4 triliun," paparnya.

"Ini nanti pada bulan Oktober untuk bisa dialokasikan dan biasanya naik pada executing kementerian atau lembaga yang dipilih untuk melakukan tugas tertentu, baik itu makanan bergizi, hal lain seperti perbaikan sekolah, dan hal-hal yang jadi prioritas presiden terpilih," beber dia.