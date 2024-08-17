Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Kementerian dan Lembaga Diturunkan pada 2025, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |09:10 WIB
Anggaran Kementerian dan Lembaga Diturunkan pada 2025, Begini Penjelasan Sri Mulyani
A
A
A

JAKARTA - Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 hanya Rp 976 triliun. Angka ini turun dibanding APBN 2024 sebesar Rp1.090 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa anggaran belanja K/L di tahun depan relatif lebih kecil. Menurutnya, pemerintahan baru akan melakukan optimalisasi (improvement), sehingga dana yang dialokasikan untuk K/L relatif lebih kecil.

"Jangan heran, itu adalah belanja KL, kenapa belanja KL-nya relatif lebih kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp1.090 triliun? Ini karena kita menghormati untuk Presiden terpilih untuk melakukan improvement," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Dalam masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto, belanja K/L bersifat relatif.

"Makanya belanja KL relatively, kecuali yang sudah dari Presiden menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang lain itu masih di-retain di belanja non KL, yang makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp1.716,4 triliun," paparnya.

"Ini nanti pada bulan Oktober untuk bisa dialokasikan dan biasanya naik pada executing kementerian atau lembaga yang dipilih untuk melakukan tugas tertentu, baik itu makanan bergizi, hal lain seperti perbaikan sekolah, dan hal-hal yang jadi prioritas presiden terpilih," beber dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184773/menkeu_purbaya-1Rbx_large.jpeg
APBN Defisit Rp479,7 Triliun pada Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176675/apbn_2025-zkEH_large.jpg
Defisit Lagi, Purbaya Umumkan APBN Tekor Rp371,5 Triliun di September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155524/sri_mulyani-QawM_large.jpg
Sri Mulyani Dapat Anggaran Rp47,1 Triliun di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/320/3153422/sri_mulyani-4uO5_large.jpg
Sri Mulyani Janji Jaga Defisit dan Utang Secara Hati-Hati dalam APBN 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141364/apbn_2025-0kud_large.png
Kabar Baik, APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/320/3140429/sri_mulyani-sCXb_large.jpg
Sri Mulyani Sampaikan Asumsi Dasar Makro 2026 Buat Modal Kerja Prabowo, Ekonomi 5,2%-5,8%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement