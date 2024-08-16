Tak Ada Rincian, RAPBN 2025 Masih Bisa Diotak-atik Prabowo

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tidak dirinci di setiap program. Dengan begitu, RAPBN 2025 masih bisa diotak-atik oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurutnya, mengingat sekarang ini merupakan masa transisi Pemerintahan, maka bukan tidak mungkin rancangan anggaran yang sudah diajukan untuk digunakan tahun depan bisa dirombak kembali oleh presiden terpilih dan juga kabinetnya.

"Ini adalah APBN transisi. Sebagian ada yang sudah spesifik dari segi angka tadi ada juga yang belum spesifik. Secara garis besar sudah ada amplop besarnya, tapi secara spesifik belum bisa ditentukan karena ini juga akan diberikan kepada Pemerintah baru," katanya.

Menkeu menjelaskan, pembahasan yang akan dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai akhir September lah yang akan menentukan berapa porsi anggaran di tahun 2025. Namun begitu ia mengaku akan tetap memberi dukungan apapun hasilnya.

"Presiden baru dan kabinet baru akan melihat itu nanti akan ada yang dipindahkan atau tidak. Itu ciri dari APBN transisi. Tapi kami terus berkoordinasi sehingga jika nanti ada kebijakan politik kita bisa mendukungnya melalui anggaran," pungkasnya.