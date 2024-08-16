Kompaknya Sri Mulyani Pakai Kebaya Sama Bestie Retno Marsudi di DPR

JAKARTA – Intip kekompakan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama sahabat alias bestienya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sidang tahunan MPR/DPR/DPD hari ini, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani membagikan foto bersama Retno Marsudi dengan pakaian kebaya bernuansa merah putih

“Tidak janjian sama bestie @Retno_marsudi ternyata kita pakai kebaya dan kain sama warna Merah Putih!” tulis Sri Mulyani di akun instagram pribadinya @smindrawati.

Sang bestie juga terlihat berfoto dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim, lalu ada juga Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes) RI dan beberapa menteri lainnya.