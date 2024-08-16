Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Bansos Prabowo Rp504 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |19:02 WIB
Anggaran Bansos Prabowo Rp504 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Anggaran bansos tahun pertama 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggaran bansos tahun pertama Prabowo Subianto dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) mencapai Rp504,7 triliun. Angka ini naik Rp8 triliun bila dibandingkan alokasi 2024, yakni Rp496 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perlindungan sosial menyasar kelompok yang tidak hanya rentan dan miskin, namun juga kelas menengah.

“Selain konsumsi dijaga dengan inflasi dan pembukaan lapangan kerja, kita juga memberikan perlindungan sosial kepada kelompok yang tidak hanya rentan, miskin, tapi juga kepada kelas menengah,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Dalam skemanya, perlinsos atau bansos terdapat beberapa bentuk, seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, program Indonesia pintar, kartu Indonesia pintar, dan KIP Kuliah.

Kendati begitu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan bahwa APBN tidak hanya digunakan untuk bansos semata. Sebagai instrumen fiskal, APBN dirancang untuk mendorong pertumbuhan makro ekonomi nasional.

“Barangkali membayangkan kalau dari APBN hanya bansos, PKH, sembako, KIP, PBI dari Kemenkes untuk masyarakat dapat akses jasa Kesehatan, namun bansos itu dan memang lebih banyak dinikmati untuk kelompok yang paling miskin,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185533/blt-agvO_large.jpg
Bansos BLT Kesra 2025 Cair Berapa Kali? Ini Fakta hingga Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185365/rupiah-9ejM_large.jpg
BLT Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Kemenkeu: Masyarakat Langsung Belanja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/622/3184346/blt-saF4_large.png
Begini Cara Memastikan BLT Kesra Rp900.000 yang Belum Kunjung Masuk Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182947/blt_di_november-8qoi_large.png
Ini Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182824/blt-TwSl_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Belum Cair? Ini Cara Melaporkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181681/blt-20kd_large.png
Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement