HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Belum Cair? Ini Cara Melaporkannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |20:01 WIB
Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Belum Cair? Ini Cara Melaporkannya
Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Belum Cair? Ini Cara Melaporkannya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bansos BLT Kesra Rp900 ribu November 2025 belum cair? Ini cara melaporkannya. Keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum mendapatkan BLT Kesra Rp900.000 di November 2025 bisa melaporkan ke saluran resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Pemerintah telah menyalurkan BLT Kesra dimulai sejak Senin, 20 Oktober 2025. Penyaluran BLT Kesra Rp900.000 melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI), dan juga lewat PT Pos Indonesia.

Total bantuan yang diterima masyarakat sebesar Rp900.000 untuk tiga bulan, dengan rincian Rp300.000 per bulan yang akan diberikan sekaligus. 

Sasaran dari BLT Kesra ini adalah keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Meski pencairan sudah dimulai sejak Oktober, namun jika masyarakat belum mendapatkan BLT Kesra Rp900.000 bisa melaporkan ke saluran resmi Kemensos. Berikut ini caranya:

- Hotline Bansos Kemensos: 0811-10-222-10
- SMS: 1708 (untuk pengguna Telkomsel, Indosat, dan 3)
- Twitter (X): @lapor1708
- Email: [email protected]

Masyarakat juga diimbau untuk memantau informasi resmi seputar bantuan sosial melalui akun media sosial Kemensos, seperti Instagram @kemensosri agar tidak tertinggal pembaruan jadwal dan informasi terbaru.

 

Telusuri berita finance lainnya
