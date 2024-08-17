Sri Mulyani Buka-bukaan APBN 2025 untuk Prabowo-Gibran

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani merincikan RAPBN 2025 yang akan dijalankan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. RAPBN 2025 dirancang pada masa transisi dan disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika perekonomian global, kinerja fiskal, serta program prioritas Presiden Terpilih.

"Tahun 2025, risiko lingkungan global masih penuh ketidakpastian akibat berbagai faktor seperti tensi geopolitik yang semakin memanas, dampak perubahan iklim, teknologi dan AI, juga penuaan demografi di banyak negara maju yang berdampak pada perekonomian global dan nasional," tulis Sri Mulyani di Instagramnya, Sabtu (17/8/2024).

Adapun rancangan postur RAPBN TA 2025, pendapatan negara Rp2.996,9 triliun, belanja negara Rp3.613,1 triliun dan defisit APBN Rp616,2 triliun (2,53% terhadap PDB).

"Meskipun demikian, kinerja #APBNKiTa masih terjaga baik dan menjadi fondasi kuat untuk mendukung keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang juga menjadi program Presiden Terpilih," ujarnya.

RAPBN 2025 dirancang fokus untuk mendukung agenda prioritas pembangunan, seperti peningkatan kualitas SDM melalui anggaran Pendidikan Rp722,6 triliun, Perlindungan Sosial Rp504,7 triliun, infrastruktur Rp400,3 triliun, Kesehatan Rp197,8 triliun, Ketahanan Pangan Rp124,4 triliun, serta Hukum dan Hankam Rp372,3 triliun.