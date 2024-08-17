Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Proyek IKN Dihentikan Jelang Upacara HUT ke-79 RI

Muhammad Rizky , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |07:32 WIB
Proyek IKN Dihentikan Jelang Upacara HUT ke-79 RI
Proyek IKN Dihentikan Sementara Jelang Upacara HUT RI. (Foto: Okezone.com/PUPR)
JAKARTA - Proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) dihentikan menjelang Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Republik Indonesia.

Gedung-gedung yang masih dalam tahap pembangunan, seperti gedung kementerian koordinator 1 hingga 4, terlihat ditutup dengan jaring-jaring hijau.

Alat berat seperti tower crane juga terlihat tidak menunjukkan aktivitas konstruksi.

Secara perdana, duplikat Sang Saka Merah Putih akan dikibarkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) RI. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (17/8/2024).

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri upacara bendera di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

Pada Jumat (16/8), Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, untuk kemudian menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

