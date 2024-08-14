Merdeka! Nabung Emas Praktis, Diskonnya Fantastis di Pegadaian

PT Pegadaian menghadirkan promo spesial untuk produk Tabungan Emas. Promo ini berlaku bagi nasabah yang ingin melakukan top up Tabungan Emas Pegadaian selama periode 06 Agustus hingga 18 Oktober 2024. (Foto: Dok Pegadaian)

Menyambut hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, PT Pegadaian menghadirkan promo spesial untuk produk Tabungan Emas. Promo ini berlaku bagi nasabah yang ingin melakukan top up Tabungan Emas Pegadaian selama periode 06 Agustus hingga 18 Oktober 2024.

Emas kerap kali dipilih masyarakat untuk berinvestasi karena nilainya yang cenderung stabil dan aman terhadap inflasi. Tidak hanya dalam bentuk emas batangan atau perhiasan, investasi dalam bentuk Tabungan Emas kini menjadi salah satu pilihan favorit bagi masyarakat. Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan, diskon Tabungan Emas Pegadaian hadir untuk mendorong masyarakat agar semakin familiar dengan instrumen investasi emas, khususnya dalam bentuk Tabungan Emas.

“Kami sangat mendukung program pemerintah untuk mewujudkan Indonesia emas, salah satunya dengan mendorong masyarakat berinvestasi, terutama melalui Tabungan Emas Pegadaian agar masa depan tak cemas. Harapannya dengan diskon ini masyarakat semakin semangat dalam berinvestasi Tabungan Emas, dan bagi nasabah baru agar menjadi new experience dalam berinvestasi emas dalam bentuk tabungan,” ujar Damar.

Damar menambahkan, Tabungan Emas memberikan berbagai keunggulan bagi masyarakat dalam berinvestasi, diantaranya kadar emas yang dijamin 24 karat, biaya administrasi dan pemeliharaan yang sangat terjangkau, pembelian emas pada saat pembukaan awal rekening minimal mulai dari Rp10 ribu. keamanan emas terjamin, prosesnya cepat, dan top up saldo bisa dilakukan melalui aplikasi Pegadaian Digital & Pegadaian Syariah Digital, ataupun outlet Pegadaian terdekat di seluruh Indonesia.

“Tabungan Emas Pegadaian ini investasi yang mudah dan murah. Biaya pemeliharaannya juga sangat terjangkau hanya 30 ribu per tahun. Keamanannya terjamin, nasabah tidak perlu khawatir menyimpan emas di rumah, semua bisa di akses melalui aplikasi Pegadaian Digital, Pegadaian Syariah Digital atau melalui outlet terdekat. Jika butuh dana bisa langsung dicairkan melalui gadai atau dijual, ga sampai 5 menit lewat aplikasi, bahkan saldo emasnya bisa dicetak menjadi emas batangan,” tutur Damar