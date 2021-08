NEW YORK - Harga minyak turun lagi pada pedagangan Selasa, karena investor masih mengkhawatirkan penyebaran cepat varian Delta dari Covid-19. Hal ini dapat memperlambat pemulihan permintaan minyak.

Minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September kehilangan 70 sen menjadi USD66,59 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara, jenis Brent untuk pengiriman Oktober turun 48 sen menjadi USD69,03 per barel di London ICE Futures Exchange.

"Kekhawatiran tentang permintaan karena penyebaran global varian Delta terus menghalangi harga yang lebih tinggi," Analis Energi Commerzbank Research, Carsten Fritsch, dikutip dari Antara, Rabu (18/8/2021).

Investor juga menunggu data resmi stok minyak mentah AS karena Administrasi Informasi Energi (EIA) akan merilis laporan status minyak mingguannya pada Rabu ini.

Analis yang disurvei S&P Global Platts memperkirakan persediaan minyak mentah AS menunjukkan penurunan 3,1 juta barel untuk pekan yang berakhir 13 Agustus 2021

