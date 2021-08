JAKARTA – IDX Channel menggelar event IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2021. Acara ini berupakan event ketiga kali yang digelar sejak 2019. Adapun tema yang usung adalah Accelerating Economic Recovery During Covid 19 Pandemic dilaksanakan di Jakarta pada Kamis 19 Agustus 2021 Pukul 20.00 WIB.

Perhelatan ICAII tahun ini diikuti ratusan perusahaan baik perusahaan terbuka (listed) maupun non terbuka ( non listed), dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga perushaan swasta. Animo perusahaan mengikuti ajang ICAII ini terus mengalami peningkatan meski ditengah kondisi pandemi Covid 19, tercatat sebanyak 100 nominator inovasi dari ratusan perusahaan yang turut serta dalam perhelatan ini. Proses penjurian dilaksanakan sejak Juni 2021.

Sebagaimana kita ketahui saat ini Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia hampir 1,5 tahun, dan menyisakan berbagai dampak sistemik terhadap sektor ekonomi dan sendi-sendi bermasyarakat lainnya. Pembatasan mobilitas masyarakat yang menjadi alat kontrol pengendalian penyebaran virus, berimbas langsung pada penurunan aktivitas ekonomi yang sangat menekan dunia bisnis.

Beberapa dampak nyata yang dirasakan langsung oleh pelaku ekonomi di antaranya adalah penurunan demand, terganggunya rantai pasok, terganggunya proses produksi, kesulitan keuangan, dan pengurangan tenaga kerja. Walaupun terdapat sedikit perbaikan pada indikator ekonomi kuartal ke-2 2021, namun bayang-bayang gelombang kedua pandemi masih menjadi tantangan saat ini.

Untuk menghadapi dinamika lingkungan yang demikian menekan, perusahaan melakukan berbagai cara dalam menjalankan bisnisnya. Mulai dari melakukan efisiensi operasi, restrukturisasi organisasi, penyesuaian produk dan layanan, hingga ke redesain model bisnis. Inti dari seluruh tindakan respons tersebut adalah beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi aktual sehingga tantangan dapat dirubah menjadi peluang. Kemampuan berinovasi saat ini menjadi jauh lebih dibutuhkan daripada kondisi sebelumnya. Perusahaan dituntut untuk dapat menciptakan hal baru di semua lini agar tetap relevan dan mampu bertahan mengarungi krisis.

ICAII 2021 diikuti ratusan perusahaan dengan berbagai inovasi yang terdiri atas inovasi internal, inovasi eksternal, inovasi dalam sustainability dan inovasi produk dan model bisnis. Pemenang ICAII 2021 Terdiri atas 20 pemenang kategori terbaik dari inovasi internal, inovasi eksternal, inovasi dalam sustainability dan inovasi produk dan model bisnis.

Selain itu IDX Channel Anugerah Inovasi memberikan apresiasi inovasi untuk Innovative Visionary Corporate Leader Dan Innovative Strategic Corporate Leader. Adapun yang menjadi dewan juri pada ICAII 2021 yakni Paneliti Strategi Strategi Transformasi dan Inovasi PPM Manajemen Dr.Wahyu T setyobudi, Dr. Asnan Furinto Lecturer of Doctor of Research in Management Universitas Bina Nusantara dan Profesor Roy Sembel, Profesor ekonomi keuangan IPMI International Business School. Adapun Bertindak selaku Dewan Juri kehormatan yakni Menteri BUMN Erick Thohir.

Menteri BUMN Sekaligus Dewan Juri kehormatan ICAII 2021 Erick Thohir mengatakan para pemenang ICAII 2021 seharusnya dapat menjadi aspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain untuk tetap dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi di masa pandemi melalui inovasi terobosan dan kolaborasi strategis . “Kita semua tahu bahwa dimasa pandemi ini kita semua belajar, tidak ada yang bisa berhenti belajar karena kita terus dipaksa melakukan lompatan-lompatan agar bisa bertahan dan tumbuh lebih kuat, Erick Thohir berharap selanjutnya IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tidak berhenti disini tapi harus memberikan apresiasi bagi mereka yang sudah lebih berkembang, lebih maju dari yang lain sehingga menjadi cambuk bagi yang lain untuk ikut berkembang. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi mengatakan seiring dinamika bisnis yang makin cepat, menuntut perusahaan untuk selalu selangkah di depan agar dapat bertahan dan unggul dalam persaingan. selain itu disrupsi sebagai hasil teknologi yang makin canggih mengancam perusahaan setiap saat, dan harus diantisipasi sebelum terlambat. Oleh karena itu inovasi menjadi salah satu kunci sukses perusahaan di era baru ini. perusahaan yang inovatif akan dapat mempertahankan kapabilitas dinamis yang bermuara pada daya saing yang lebih baik. “Ada banyak perusahaan yang telah sukses memanfaatkan kondisi ada. Membuat strategi dan menghasilkan inovasi guna memastikan bisnis yang berkelanjutan. atas inisiatif inovasi unggul yang mereka hasilkan. Dalam arti inovasi berdampak luas berkanjutan dan memiliki kebaruan tinggi . perusahaan-perusahaan ini perlu diberi apresiasi oleh banyak pihak. Untuk itulah kegiatan IDX Channel Anugerah Indonesia 2021 diadakan,” tandas Inarno Inarno Berharap penghargaan ini tidak hanya mendorong pelaku bisnis untuk melakukan inovasi yang terus berkelanjutan khusususnya ditengah pandemi namun juga menjadi sarana benchmark sehingga perusahaan dapat mengetahui seberapa baik dirinya dibanding perusahaan lain dalam merumuskan dan menjalankan suatu inisiatif inovasi. Ketua Dewan Juri IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2021 Dr. Wahyu T. Setyobudi mengatakan, IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2021 memberikan penghargaan atas kinerja inovasi yang unggul di masa pandemi. Selain menjadi motivasi pendorong bagi insan inovatif di perusahaan, penghargaan juga berperan sebagai benchmark sekaligus pemberi inspirasi bagi perusahaan lainnya, baik di industri yang sama maupun lintas industri. “Saya berbangga bahwa di masa sulit ini, peserta ICAII 2021 semakin banyak dengan ide inovasi yang semakin beragam. Semoga perusahaan yang berhasil mendapatkan anugerah bisa membagikan kisah suksesnya,” ujar Wahyu T Setyobudi.