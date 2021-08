JAKARTA - Harga minyak mentah naik pada perdagangan Rabu waktu setempat setelah data menunjukkan adanya penurunan cadangan minyak Amerika Serikat (AS).

Harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober, naik 82 sen dolar menjadi 68,36 dolar AS per barel di bursa New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah jenis Brent untuk pengiriman Oktober naik 1,2 dolar AS dan ditutup pada 72,25 dolar AS per barelnya di London ICE Futures Exchange.

Cadangan minyak mentah AS mengalami penurunan tiga juta barel di periode mingguan yang berakhir pada 20 Agustus 2021, kata Badan Informasi Energi AS (EIA) dalam laporannya, Rabu (25/8/2021).

Cadangan minyak mentah AS 432,6 juta barel saat ini, sekitar 6 persen di bawah rata-rata cadangan selama lima tahun terakhir.

Menurut EIA, total cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor turun sebanyak 2,2 juta barel pekan lalu, sedangkan stok minyak bakar penyulingan naik 0,6 juta barel.

