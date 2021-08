JAKARTA - Pemerintah mengusulkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD63 per barel dalam RAPBN 2022. Pemerintah telah mempertimbangkan beberapa faktor terkait harga minyak dunia di tahun 2022.

Berdasarkan proyeksi beberapa pihak dalam polling Reuters dan Short Term Energy Outlook dari US Department of Energy, harga minyak dunia tahun 2022 diperkirakan ada pada kisaran USD62,37 - USD68,64 per barel. Sementara realisasi ICP dari Januari-Juli 2021 mencapai USD63,8 per barel dengan outlook rata-rata tahun 2021 sebesar antara USD55-65 per barel.

"Dinamika harga minyak dunia memang sulit diduga. Faktor-faktor yang mempengaruhi minyak seperti OPEC+ yang masih melakukan pemotongan produksi mendorong kenaikan harga minyak dunia," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (26/8/2021).

Selain itu, peningkatan fundamental di Amerika Serikat (AS) dan China mendorong optimisme atas ekspektasi permintaan minyak mentah pulih kembali karena ekonomi mulai bergerak dan pembatasan wilayah dibuka kembali.

China juga secara signifikan meningkatkan impor minyak mentahnya sehingga membantu mendukung permintaan minyak global.

"Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka pemerintah mengusulkan asumsi ICP dalam RAPBN tahun 2022 sebesar USD63 per barel," tuturnya.

