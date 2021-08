Pergerakan ekonomi saat ini semakin cepat dan menghadirkan beragam peluang mengembangkan kekayaan, termasuk investasi. Pesatnya perkembangan teknologi digital pun membuka akses investasi yang semakin mudah.

Namun, masih banyak masyarakat di segmen affluent yang masih ragu dalam meraih peluang investasi tersebut karena terbatasnya waktu dan informasi dalam mengkaji serta mengambil keputusan yang sesuai untuk mereka. Alhasil, tidak sedikit yang kemudian memilih untuk menyimpan dana yang dimiliki di produk tradisional seperti deposito atau tabungan biasa.

Di sinilah peran bank prioritas DBS Treasures sebagai mitra manajemen kekayaan tepercaya menghadirkan Intuitive Wealth Management, melakukan 90 persen analisa data pasar dan merancang strategi yang mencermati kebutuhan nasabah. Sehingga nasabah cukup melakukan 10 persen-nya, yaitu yakin mengambil keputusan investasi akurat di saat yang tepat. Berikut tiga keunggulan DBS Treasures.

● Proaktif dalam menganalisa peluang, bukan hanya saat diminta

Pergerakan pasar yang begitu cepat dapat menciptakan peluang yang mungkin tidak disadari oleh nasabah, atau belum tentu akan diketahui masyarakat luas. DBS Treasures akan secara proaktif menyampaikan peluang ini dengan analisa yang tajam dan berbagai insight keuangan bahkan sebelum nasabah menyadari kebutuhannya, agar dapat cepat menemukan kesempatan mengembangkan kekayaan yang tepat.

Nasabah dapat memperoleh berbagai pandangan dan informasi terkini dan sedini mungkin mengenai iklim investasi serta edukasi keuangan oleh ahli finansial melalui Daily Update, Monthly Market Update, dan webinar eTalk Series.

Baca Juga: Investasi Logistik dan Real Estate Diprediksi Tembus Rp864 Triliun di 2025

● Memiliki tim ahli yang andal dan berpengalaman

Dalam menyusun strategi keuangan yang sesuai dengan aspirasi masing-masing nasabah, DBS Treasures menghadirkan tim ahli andal yang berpengalaman seperti Market Intelligence, Data Scientist, Product Specialist, dan Relationship Manager tersertifikasi.

Tim ini bergerak dinamis mengolah data pasar yang ekstensif mencakup lokal dan global, DBS Group Research, dan sistem analisis portofolio yang relevan dengan profil nasabah dalam optimalisasi pertumbuhan kekayaan. Hasilnya termasuk rekomendasi produk yang akurat berdasarkan analisis profil nasabah untuk optimalisasi portofolio yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi nasabah.

Setiap orang memiliki profil dan aspirasi finansial yang berbeda. Oleh karena itu, strategi kekayaan yang diberikan tidak bisa sama semua, harus dipersonalisasi berdasarkan profil nasabah tersebut agar nasabah yakin dalam mengambil keputusan finansial.

● Kapabilitas teknologi digital

Seperti yang disebutkan di awal, saat ini investasi menjadi semakin mudah diakses berkat teknologi digital. Guna mempermudah transaksi keuangan dan investasi nasabah, DBS Treasures memaksimalkan kapabilitas digitalnya dengan menghadirkan inovasi-inovasi terbaru agar nasabah dapat meraih semua peluang yang ada di saat yang tepat. DBS Treasures menghadirkan layanan transaksi investasi yang komprehensif dari mana saja dan kapan saja melalui Aplikasi digibank by DBS.

Tidak hanya registrasi Single Investor Identity (SID) secara online, nasabah dapat mengoptimalkan portofolio secara fleksibel dengan Reksa Dana, melakukan jual beli Obligasi Pasar Perdana dan Sekunder, hingga memiliki Rekening Valas untuk 10 mata uang asing dalam satu rekening. Nasabah dapat tenang bertransaksi online dengan Safest Bank in Asia versi Global Finance 12 tahun berturut-turut.

Foto: DBS Treasures

Kemudahan transaksi dari mana saja semakin diperluas dengan layanan Instruksi Telepon dan video call. Nasabah juga dapat memperoleh market alert melalui media sesuai preferensi, mulai dari email, WhatsApp, SMS, dan pushnote aplikasi.

Sebagai bagian dari strategi manajemen kekayaan yang mencermati kebutuhan nasabah, DBS Treasures menghadirkan webinar ‘Live Confidently. An insight into business and personal wealth’ pada 30 Agustus 2021, pukul 14.00 – 15.00 WIB bersama narasumber Sanny Iskandar (Ketua APINDO Nasional Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi), Heldy Satrya Putera (Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal) dan Djoko Soelistyo (Head of Investment Product & Advisory PT Bank DBS Indonesia).

Dapatkan insight seputar dinamika ekonomi saat ini dan proyeksi ke depannya terkait dengan strategi pertumbuhan bisnis, serta bagaimana memaksimalkan peluang investasi di sektor-sektor tangguh untuk mengembangkan kekayaan Anda. Klik di sini untuk registrasi acara.

CM

Foto: DBS Treasures

(yao)