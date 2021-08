JAKARTA - Memulai usaha dari rumah sangat layak untuk dicoba. Terlebih di tengah kondisi pandemi saat ini banyak cara untuk bisa menambah penghasilan, salah satunya dengan memulai usaha dari rumah.

Namun, saat ingin memulai tidak sedikit orang yang bingung bagaimana cara memulai usaha. Adapun hal tersebut sangat wajar terjadi. Pasalnya, tidak semua orang mempunyai pengalaman wirausaha.

Perencana keuangan dan CEO Zap Finance Prita Hapsari Ghozie memberikan beberapa tips untuk memulai usaha dari rumah. Mulai dari memilih usaha sesuai minat dan kemampuan, hingga membuat strategi perencanaan keuangan usaha.

“Di masa pandemi ini, apakah mimpi kamu untuk menambah penghasilan semakin menjadi-jadi? Keren #temanPrita! Aku dukung kalian semua karena semua usaha itu dimulai dari mimpi. Kemudian, kita akan susun rencana untuk mewujudkannya,” tulis Prita di akun Instagram pribadinya @pritaghozie, Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Berikut tiga tips memulai usaha dari rumah ala Prita:

1. Pilih Usaha Sesuai Minat dan Kemampuan

Passion only then money will follow? Ga cukup. Kita perlu menggali minat dan kemampuan sebagai basis untuk memulai usaha.

Aku punya resep sederhana, yaitu: Easy, Excellent, Earning money, dan Enjoy.

2. Tentukan Pangsa Pasar dan Cara Pemasaran

Dengan kemajuan teknologi, kita dapat menjangkau hampir semua lapisan pasar. Maka kuncinya kita perlu melek digital untuk memahami pangsa pasar dan juga memasarkan produk. Contohnya:

- Memahami bahwa setiap platform memiliki keunggulan masing-masing.

- Membuat brand story yang relate dengan platform.

- Menyesuaikan harga dengan pangsa pasar.

3. Buat Strategi Perencanaan Keuangan Usaha

Meski di tahap awal, tetap lakukan tiga hal ini:

- Gunakan modal sendiri saat memulai usaha dari rumah, hindari dibantu 100% dengan berutang.

- Buat pembukuan sederhana untuk menghitung omzet, biaya, dan keuntungan.

- Pisahkan rekening untuk keuangan rumah tangga dan usaha.

Lebih lanjut Prita mengatakan, jika Anda ingin memperoleh pencapaian, maka kesempatan harus diciptakan.

“Untuk memperoleh pencapaian, maka kesempatan harus diciptakan. Jangan takut untuk memulai, asalkan dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan hati yang tangguh,” tandasnya