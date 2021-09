JAKARTA - Sejumlah rumah termahal di dunia berada di Inggris, Amerika Serikat (AS), India, dan Prancis. Rumah tersebut berharga ratusan juta hingga miliaran dolar AS.

Rumah termahal di dunia dimiliki oleh kalangan miliarder dunia. Adapun bentuknya berupa istana bersejarah hingga villa kontemporer.

Dikutip dari India Times, Kamis (2/9/2021), berikut ini enam rumah mahal termahal di dunia:

1. Istana Buckingham di London, Inggris

Rumah paling mahal di dunia adalah Istana Buckingham, yang merupakan tempat tinggal Ratu Inggris Elizabeth II. Istana ini terdiri dari sekitar 775 ruangan, 188 kamar staf, 52 kamar tidur kerajaan dan tamu, 92 kantor, 78 kamar mandi, dan 19 kabin.

Harga Istana Buckingham ini diperkirakan sebesar USD2,9 miliar atau Rp41,93 triliun.

2. Antilia di Mumbai, India

Rumah termahal kedua terletak di Mumbai, India dan memiliki 27 lantai. Rumah mewah ini dimiliki orang terkaya di Asia, Mukesh Ambani. Rumahnya memiliki arsitektur yang mengikuti prinsip-prinsip filosofi Vastu Shastra, yakni sistem arsitektur kuno di India yang didasarkan pada ajaran di kitab suci Hindu.

Antilia memiliki lounge, taman besar, dan membutuhkan lebih dari 600 karyawan untuk memeliharanya. Rumah ini diperkirakan berharga lebih dari USD1 miliar atau Rp14,4 triliun.

3. Villa Leopolda di Cote D'Azure, Prancis

Villa Leopolda merupakan rumah termahal ketiga di dunia dan paling mahal di Eropa. Rumah ini dibangun pada 1906 oleh Raja Leopoldo II dari Belgia, yang saat ini menjadi kediaman miliarder Rusia Mikhail Prokhorov.

Rumah tersebut pernah difungsikan sebagai rumah sakit militer selama Perang Dunia I. Rumah ini memiliki 19 kamar dengan arsitektur bergaya belle epoque dan dikelilingi taman dan hutan, di mana lebih dari 1.000 pohon zaitun dan buah-buahan ditanam. Rumah ini diperkirakan berharga lebih dari USD500 juta atau Rp7,23 triliun.

4. Villa Les Cdres di Rfech Rivera, Prancis

Ini adalah rumah untuk raja yang dibangun pada 1830 untuk Raja Belgia. Rumah mewah tersebut ditaksir berharga lebih dari 400 juta dolar AS atau Rp5,78 triliun.

5. Les Palais Bulles, Theoule-sur-Mer di Prancis

Rumah gelembung yang indah ini dibangun antara 1975-1989 oleh seorang arsitek Hungaria Antti Lovag untuk pengusaha Prancis Pierre Bernard. Kemudian perancang busana Prancis kelahiran Italia Pierre Cardin membeli rumah tersebut sebagai rumah liburan. Pada Desember 2020 setelah kematian Cardin, rumah tersebut berubah menjadi bangunan publik untuk pameran seni. Rumah ini diperkirakan bernilai hampir USD390 juta atau Rp5,64 triliun.

6. Four Fairfield Pond di Sagaponack, New York (AS)

Villa yang terletak di Hampton, New York ini berdiri di atas lahas seluas 25 hektare (ha). Rumah tersebut dimiliki miliarder Amerika Ira Rannert. Dengan 39 kamar mandi, hunian ini memiliki tempat olahraga, seperti lapangan basket, squash, tenis, dan tiga kolam renang. Harga rumah ini diperkirakan USD250 juta atau setara Rp3,6 triliun.