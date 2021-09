JAKARTA -Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi negara tujuan investasi, mitra perdagangan, dan mitra ekonomi.

Hal tersebut disampaikan oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat menjadi pembicara dalam forum Belt and Road Summit 2021: Connecting the Belt and Road through Cultural and Business Collaboration.

Hary memaparkan potensi Indonesia di kawasan Asia Pasifik, dan dunia.

"Banyak peluang yang bisa ditingkatkan dengan Indonesia, karena ukuran ekonomi dan jumlah populasinya," kata Hary, Kamis (2/9/2021).

Hary mengatakan dalam 20 mendatang, ekonomi Indonesia akan menjadi yang terbesar keempat di dunia.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini terbesar keempat di dunia, dengan mayoritas berusia produktif.

"63%-65% populasi berusia di bawah 40 tahun, dan mereka sangat dinamis. Sangat mudah beradaptasi dengan hal baru," kata Hary.

Hal tersebut, lanjutnya, membuat Indonesia saat ini sangat agresif dalam inisiatif-inisiatif baru di bidang digital.

