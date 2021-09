JAKARTA - Asumsi lifting minyak dan gas bumi untuk 2022 tidak mengalami perubahan dibandingkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 yang telah disusun sebelumnya.

Dalam Rapat Panja Asumsi Dasar APBN TA 2022 pada Kamis (9/9/2021), harga minyak mentah Indonesia (ICP) disetujui sebesar USD63 per barel. Untuk lifting minyak bumi 703.000 barel per hari dan gas bumi 1.036.000 barel setara minyak per hari.

Baca Juga: Menteri ESDM Usul Harga Minyak Mentah RI USD63/Barel pada 2022

"Untuk lifting minyak bumi 703.000 barel per hari, gas bumi 1.036.000. Apakah dapat disetujui?" tanya Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah yang disahut setuju oleh peserta rapat dalam Rapat Panja Asumsi DAsar APBN TA 2022.

Lebih lanjut, Said memberikan catatan kepada pemerintah dengan menitipkan aspirasi Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dimana sumbangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari institusi tersebut cukup besar. Namun anggaran kementerian itu tergolong tidak besar.

Baca Juga: Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Jadi USD70,2/Barel

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin optimistis di tengah kondisi dunia yang mulai membaik akan berdampak pada permintaan migas secara global. Dia berharap masih ada pembahasan lebih dalam dan detail agar dapat membuat perkiraan yang lebih baik. Namun ia mengakui dalam perundangan-undangan memang diatur agar pemerintah bisa lebih leluasa menyusun anggarannya.

(fbn)