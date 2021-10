JAKARTA - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021. Jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan sebesar Rp1 triliun.

Dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Selasa (12/10/2021), obligasi tersebut terdiri dari tiga seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100 persen dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI.

Adapun obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp266,95 miliar dengan tingkat bunga tetap Obligasi

sebesar 7,20 persen per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 5 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp581,50 miliar dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,20 persen per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 7 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah Rp151,55 miliiar dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 9,00 persen per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 10 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi

"Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja," tulis keterangan manajemen TPIA dikutip, Selasa (12/10/2021).

Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi diantaranya PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dan PT Sinarmas Sekuritas. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RTG-097/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 24 September 2021, Pefindo menetapkan pemeringkatan atas Obligasi yaitu idAA- (Double A Minus), dimana peringkat tersebut berlaku untuk periode 2 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2022. Berikut jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021: Tanggal Efektif : 13 Agustus 2020 Masa Penawaran Umum : 22 – 26 Oktober 2021 Tanggal Penjatahan : 27 Oktober 2021 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 29 Oktober 2021 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 29 Oktober 2021 Tanggal Pencatatan pada BEI : 1 November 2021