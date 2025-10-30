Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Ciri-Ciri NIK KTP Penerima BLT Kesra Rp900.000 di Oktober 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |06:01 WIB
Ini Ciri-Ciri NIK KTP Penerima BLT Kesra Rp900.000 di Oktober 2025 (Foto: Kemensos)
JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan BLT Kesra Rp900.000 di Oktober 2025. Masyarakat yang termasuk keluarga penerima manfaat (KPM) dapat mengecek status penerima BLT Kesra Rp900.000 di Oktober 2025 dengan NIK KTP melalui dua cara.

Proses pengecekan status penerima BLT Rp900.000 bisa dilakukan secara mudah hanya menggunakan NIK KTP secara online, baik melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) dan aplikasi Cek Bansos. 

Pemerintah telah menyalurkan BLT Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 2025 sebesar Rp900.000 sejak Senin 20 Oktober 2025. Penyaluran BLT ini dilakukan secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat yang sudah ditentukan dan memenuhi syarat.

BLT Kesra disalurkan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025. Namun langsung disalurkan sekaligus sehingga masyarakat mendapatkan total BLT Rp900.000.

BLT Kesra disalurkan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia yang diberikan kepada 35,04 juta KPM yang berada di desil 1-4 DTSEN. 

Lalu apakah NIK KTP anda tercantum sebagai penerima BLT Kesra Rp900.000 di Oktober 2025? Berikut ini cara ceknya:

1. Cek Penerima BLT Kesra di Situs Kemensos
- Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id
- Isi data sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama lengkap)
- Masukkan kode verifikasi yang tertera di layar. 
- Klik “Cari Data”
- Situs akan menampilkan status penerimaan bantuan beserta periode penyalurannya

2. Cek Penerima BLT Kesra di Aplikasi Cek Bansos
- Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau App Store
- Pilih menu “Cek Bansos” 
- Masukkan data sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama lengkap)
- Lakukan verifikasi keamanan sesuai petunjuk di aplikasi
- Tekan tombol “Cari Data” untuk melihat hasil

Jika terdaftar, sistem akan menampilkan nama penerima, jenis bantuan (BLT), dan status penyalurannya.

 

