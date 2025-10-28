Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Kesra Rp900 Ribu Cair, Cek Rekening Sekarang!

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |07:46 WIB
BLT Kesra Rp900 Ribu Cair, Cek Rekening Sekarang!
Penyaluran BLT ini dilakukan secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan BLT Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 2025 sebesar Rp900.000 sejak Senin 20 Oktober 2025. Penyaluran BLT ini dilakukan secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah ditentukan dan memenuhi syarat.

BLT ini disalurkan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia yang diberikan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada di desil 1-4 DTSEN. 

Cek Penerima BLT Kesra di Situs Kemensos

- Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id
- Isi data sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama lengkap)
- Masukkan kode verifikasi yang tertera di layar. 
- Klik “Cari Data”
- Situs akan menampilkan status penerimaan bantuan beserta periode penyalurannya

Cek Penerima BLT Kesra di Aplikasi Cek Bansos

- Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau App Store
- Pilih menu “Cek Bansos” 
- Masukkan data sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama lengkap)
- Lakukan verifikasi keamanan sesuai petunjuk di aplikasi
- Tekan tombol “Cari Data” untuk melihat hasil

Jika terdaftar, sistem akan menampilkan nama penerima, jenis bantuan (BLT), dan status penyalurannya.

 

Halaman:
1 2
