Cek NIK KTP untuk Dapat BLT Kesra Rp900 Ribu, Begini Caranya

Adapun syarat penerima BLT Kesra adalah masuk dalam desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Masyarakat dapat mengecek status penerima BLT Kesra Rp900.000 pada Oktober 2025 dengan NIK KTP melalui dua cara. Bisa melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) dan aplikasi Cek Bansos.

Jika terdaftar, sistem akan menampilkan nama penerima, jenis bantuan (BLT), dan status penyalurannya.

Adapun syarat penerima BLT Kesra adalah masuk dalam desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Jika masyarakat masuk kategori tersebut tetapi belum mendapatkan bantuan, bisa mengajukan usulan agar tercatat sebagai calon penerima manfaat BLT.

Desil 1: Masyarakat dengan 10 persen tingkat kesejahteraan terendah, termasuk kategori sangat miskin atau miskin ekstrem.

Desil 2–4: Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, termasuk kategori miskin, rentan miskin, hingga hampir miskin dan pas-pasan.

Cek Penerima BLT Kesra di Situs Kemensos

- Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id

- Isi data sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama lengkap)

- Masukkan kode verifikasi yang tertera di layar

- Klik “Cari Data”

- Situs akan menampilkan status penerimaan bantuan beserta periode penyalurannya