Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadwal Diskon Listrik 50 Persen PLN di Oktober 2025, Cek Syarat hingga Cara Dapatnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |07:01 WIB
Jadwal Diskon Listrik 50 Persen PLN di Oktober 2025, Cek Syarat hingga Cara Dapatnya
Jadwal Diskon Listrik 50 Persen PLN di Oktober 2025, Cek Syarat hingga Cara Dapatnya (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat masih dapat menikmati diskon listrik 50 persen PLN di Oktober 2025. PT PLN (Persero) kembali memberlakukan diskon listrik 50 persen untuk pelanggan yang berlaku sejak 17 Oktober hingga 30 Oktober 2025.

Diskon listrik 50 persen PLN ini diberikan untuk memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80 dalam bentuk promo diskon tambah daya listrik 50 persen melalui program Oktober Optimal Tambah Daya (OOTD).

Syarat Dapat Diskon Listrik 50 Persen

Promo tambah daya listrik 50 persen dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif dengan daya awal 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Adapun ketentuannya yaitu telah menjadi pelanggan PLN sebelum 1 Oktober 2025.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud terima kasih PLN atas kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang terus mendukung pelayanan kelistrikan nasional.

"Dalam momentum HLN ke-80, PLN ingin memberikan apresiasi kepada pelanggan setia melalui program OOTD. Program ini juga menjadi wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan kenyamanan dan produktivitas masyarakat melalui akses listrik yang andal dan terjangkau," ujar Adi.

Jadwal Diskon Listrik 50 Persen PLN

Diskon tambah daya listrik ini berlaku sejak 17 Oktober hingga 30 Oktober 2025. Melalui program ini, pelanggan dapat menghemat biaya penyambungan secara signifikan, yakni cukup membayar 50 persen dari biaya normal.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin meningkatkan daya ke 7.700 VA hanya perlu membayar Rp3.512.625, dari biaya normal Rp7.025.250.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179654/listrik_pln-Y0OV_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN, Cara Dapat hingga Jadwalnya di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178952/listrik_pln-oynk_large.jpg
4 Fakta Diskon Listrik 50 Persen PLN hingga 30 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179290/diskon_listrik-B3Mr_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN di Oktober 2025, Berikut Cara Dapatnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178617/diskon_listrik_pln-H7gZ_large.jpg
Promo Diskon Listrik 50 Persen PLN di Oktober 2025 Sampai Kapan? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178326/diskon_listrik_pln-KP3U_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN di Oktober 2025, Ini Jadwal hingga Cara Dapatnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178255/listrik_pln-urIS_large.jpg
Promo Diskon Listrik 50 Persen PLN di Oktober 2025 Sampai Kapan? Cek Ketentuannya di Sini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement