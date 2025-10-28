Berakhir 30 Oktober 2025, Ini Syarat dan Rincian Diskon Listrik 50 Persen

JAKARTA - Berakhir 30 Oktober 2025, ini syarat dan rincian diskon listrik 50 persen.

Masyarakat atau pelanggan masih bisa menikmati diskon 50% biaya tambah daya listrik hingga akhir bulan ini. Diskon ini diberikan dalam memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80.

Syarat diskon 50%

Diskon ini berlaku untuk seluruh pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif, dengan daya awal 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Syaratnya, pelanggan telah aktif sebelum 1 Oktober 2025.

Rincian diskon listrik 50%

Masyarakat dapat menghemat biaya penyambungan hingga setengah dari harga normal. Sebagai contoh, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin menaikkan daya ke 7.700 VA hanya perlu membayar Rp3,5 juta dari harga normal Rp7 juta.

Selain diskon 50%, 50 ribu pelanggan pertama yang melakukan tambah daya juga berkesempatan mendapatkan e-voucher listrik senilai Rp80 ribu. Setiap akun PLN Mobile dapat menerima maksimal empat e-voucher tambah daya dan empat paket e-voucher listrik, yang berlaku hingga Februari 2026.