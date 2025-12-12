Cek Tarif Listrik PLN Desember 2025, Segini Besarannya

Tarif listrik PLN untuk Desember 2025 tetap atau tidak ada kenaikan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Tarif listrik PLN untuk Desember 2025 tetap atau tidak ada kenaikan, baik untuk pelanggan subsidi maupun non-subsidi. Keputusan ini menegaskan komitmen pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi ekonomi makro, meski perubahan parameter ekonomi seperti kurs, harga batu bara, dan ICP berpotensi menaikkan tarif.

Kementerian ESDM memutuskan tarif listrik untuk kuartal IV-2025 tetap alias tidak ada kenaikan. Dengan demikian, tarif listrik di Desember 2025 sama dengan tarif pada bulan Oktober dan November 2025.

Tarif tenaga listrik untuk pelanggan bersubsidi tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan, termasuk untuk pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang menggunakan listrik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tarif tenaga listrik untuk pelanggan PLN pada kuartal IV-2025 diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) yang disediakan oleh PT PLN (Persero). Penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batu Bara Acuan (HBA).

Penerapan tariff adjustment terakhir dilakukan pada triwulan III-2022 untuk pelanggan Rumah Tangga 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) serta pemerintah (P1, P2, dan P3). Untuk golongan pelanggan lainnya, penyesuaian tarif terakhir diterapkan pada tahun 2020.

Berikut rincian tarif listrik PLN di Desember 2025:

Tarif Listrik Pelanggan Subsidi

Golongan R-1/TR daya 450 VA: Rp415 per kWh

Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp605 per kWh

Golongan R-1/TR kecil daya 900 VA-RTM: Rp1.352 per kWh

Golongan R-1/TR kecil daya 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh

Golongan R-1/TR kecil daya 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh

Golongan R-2/TR menengah daya 3.500–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh

Golongan R-3/TR/TM besar daya di atas 6.600 VA: Rp1.699,53 per kWh