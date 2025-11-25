Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Tarif Listrik Terbaru untuk Pelanggan Subsidi dan Non-Subsidi hingga Akhir November 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |21:07 WIB
Segini Tarif Listrik Terbaru untuk Pelanggan Subsidi dan Non-Subsidi hingga Akhir November 2025
Segini tarif listrik terbaru untuk pelanggan subsidi dan non-subsidi hingga akhir November 2025. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Segini tarif listrik terbaru untuk pelanggan subsidi dan non-subsidi hingga akhir November 2025. Besaran tarif listrik tidak berubah sampai akhir 2025.

Berikut ini Okezone rangkum rincian tarif listrik subsidi November hingga Desember 2025:

Tarif listrik pelanggan subsidi

- Golongan R-1/TR daya 450 VA: Rp415 per kWh

- Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp605 per kWh

- Golongan R-1/TR kecil daya 900 VA-RTM: Rp1.352 per kWh

- Golongan R-1/TR kecil daya 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh

- Golongan R-1/TR kecil daya 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh

- Golongan R-2/TR menengah daya 3.500-5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh

- Golongan R-3/TR,TM besar daya di atas 6.600 VA: Rp1.699,53 per kWh

Tarif listrik 13 golongan pelanggan non-subsidi

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp1.352 per kWh

2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp1.444,70 per kWh

3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp1.444,70 per kWh

4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp1.699,53 per kWh

5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp1.699,53 per kWh

6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp1.444,70 per kWh

7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp1.114,74 per kWh

8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp1.114,74 per kWh

9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp996,74 per kWh

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
