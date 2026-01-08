Diskon Listrik untuk Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera, Bahlil: Kita Lagi Hitung

Diskon tarif listrik bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kesiapan pemerintah untuk memberikan kebijakan diskon tarif listrik bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan tersebut juga akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan, sejumlah kepala daerah di wilayah terdampak bencana telah menyampaikan surat permohonan diskon listrik kepada Kementerian ESDM. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji kebijakan tersebut sekaligus menghitung kebutuhan anggarannya.

“Prinsipnya, Kementerian ESDM akan memberikan diskon. Namun saat ini kami masih melakukan perhitungan terkait durasi pemberian diskon dan besaran biayanya. Perhitungannya sedang berjalan, dan saya pastikan akan melaporkannya kepada Presiden agar pemerintah hadir dalam melihat persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Kementerian ESDM 2025, Kamis (8/1/2026).

Bahlil juga menyampaikan rasa prihatin atas terjadinya bencana alam di wilayah Sumatera. Oleh karena itu, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikerahkan secara maksimal untuk memastikan distribusi BBM, LPG, hingga listrik tetap berjalan.

“Sampai hari ini, Alhamdulillah, sektor ESDM terus melakukan peningkatan dan perbaikan pelayanan, baik untuk BBM maupun LPG. Memang masih terdapat beberapa infrastruktur di dua hingga tiga kabupaten yang membutuhkan upaya besar, namun kami terus melakukan penyiapan dan distribusi LPG serta BBM,” ujarnya.