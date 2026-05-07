Kembangkan PLTS Mandiri, RI Bidik Peluang di Pasar Karbon Global

JAKARTA – Transisi menuju energi bersih di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan solusi energi rendah emisi dan mekanisme pendanaan karbon global. Salah satu arah pengembangannya mengarah pada pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) off-grid yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi mandiri, tetapi juga berpotensi menghasilkan nilai ekonomi melalui pasar karbon internasional.

Dalam skema tersebut, proyek PLTS dikembangkan untuk kebutuhan konsumsi sendiri tanpa terhubung ke jaringan listrik utama, sehingga tetap selaras dengan ketentuan lingkungan hidup sekaligus membuka peluang pengurangan emisi yang dapat diverifikasi dan diperdagangkan dalam bentuk sertifikat karbon. Melalui pendekatan ini, pengembangan energi terbarukan tidak lagi hanya berfokus pada penyediaan listrik, tetapi juga pada integrasi dengan strategi pengelolaan emisi dan optimalisasi aset energi. Model ini menjadi bagian dari transformasi sektor ketenagalistrikan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan dan bernilai tambah.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam mengembangkan model bisnis baru yang lebih berkelanjutan.

“Pengembangan Solar PV solution berbasis off-grid ini merupakan bagian dari inovasi PLN Indonesia Power dalam menghadirkan solusi energi bersih di sisi operasional sekaligus membuka peluang monetisasi karbon. Ini adalah wujud nyata transformasi kami menuju bisnis beyond kWh yang lebih bernilai tambah,” ujar Bernadus, Rabu (7/5/2026).

Konsep beyond kWh yang diusung PLN IP tidak hanya berfokus pada penjualan listrik, tetapi juga mencakup layanan energi terintegrasi, termasuk penyediaan pembangkit energi terbarukan, pengelolaan emisi karbon, serta optimalisasi aset energi pelanggan.