HOME FINANCE HOT ISSUE

PLTA Singkarak dan PLTU Teluk Sirih Jadi Andalan Sistem Kelistrikan Sumatera

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |19:21 WIB
PLTA Singkarak dan PLTU Teluk Sirih Jadi Andalan Sistem Kelistrikan Sumatera
PLTA Singkarak sempat terdampak banjir beberapa waktu lalu. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA – PLTA Singkarak sempat terdampak banjir beberapa waktu lalu, yang menyebabkan akses ke area pembangkit sempat terputus. Meski begitu, operasional PLTA berkapasitas 175 MW tetap berjalan untuk memastikan pasokan listrik di Sumatra Barat tetap stabil.

"PLN melalui PLTA Singkarak berkomitmen terus beroperasi penuh guna menjaga keandalan pasokan listrik di Sumatra Barat," ujar Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power, Purnomo.

Selain meninjau PLTA Singkarak, Purnomo juga mengunjungi PLTU Teluk Sirih berkapasitas 224 MW untuk memastikan kesiapan pembangkit dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan di wilayah Sumatra.

Di tengah situasi ini, PLN juga menyempatkan diri memberikan dukungan dan semangat kepada para pekerja di PLTA Singkarak yang sejak awal bersiaga menghadapi banjir dan menjaga pasokan listrik bagi masyarakat.

“Keberadaan kami di sini adalah wujud tanggung jawab sosial sekaligus komitmen PLN Indonesia Power untuk mendampingi masyarakat melewati masa pemulihan. Semoga kita semua diberikan ketabahan dalam masa pemulihan ini. Atas nama PLN Indonesia Power, kami turut berduka cita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua,” ungkap Purnomo.

(Feby Novalius)

