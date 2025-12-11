Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLN Pastikan PLTU Labuhan Angin dan Pangkalan Susu Tetap Aman Usai Diterjang Banjir

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |18:05 WIB
PLN Pastikan PLTU Labuhan Angin dan Pangkalan Susu Tetap Aman Usai Diterjang Banjir
Salah satu pembangkit strategis yang terdampak banjir. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - PLN memastikan PLTU Labuhan Angin dan PLTU Pangkalan Susu tetap aman dalam melistriki wilayah Sumatera Utara. Apalagi beberapa waktu lalu terjadi bencana banjir yang merendam pemukiman warga dan lingkungan di sekitar pembangkit listrik.

Menyikapi kondisi ini, PLN Indonesia Power bergerak sigap memastikan sistem kelistrikan tetap stabil Sebagai bagian dari peninjauan lapangan, Direktur Utama PLN IP, Bernadus Sudarmanta mengunjungi Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Labuhan Angin, salah satu pembangkit strategis yang terdampak banjir.

Dirinya meninjau langsung kondisi fasilitas, memastikan seluruh peralatan tetap berfungsi dan operasional berjalan aman demi menjaga suplai listrik ke masyarakat.

Selain Labuhan Angin, peninjauan juga dilakukan ke UBP Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat untuk memastikan seluruh aset pembangkitan di kawasan utara Sumatra berada dalam kondisi aman dan siap mendukung keandalan pasokan listrik. Kunjungan ini menegaskan kesiapan PLN Indonesia Power dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan di dua titik strategis tersebut.

“Di saat masyarakat membutuhkan terang, teman-teman di sini memilih tetap berdiri di garis depan. Dalam kondisi banjir sekalipun, mereka memastikan listrik tidak padam. Itu bukan hanya tugas, itu keberanian dan ketulusan untuk melayani,” ujar Bernadus, Kamis (11/12/2025).

Melalui langkah cepat ini, PLN Indonesia Power menegaskan bahwa menjaga keandalan pasokan listrik Sumatera Utara dan memberikan dukungan bagi masyarakat merupakan dua komitmen yang berjalan beriringan. Di tengah bencana, pembangkit tetap menyala, bantuan menjangkau yang membutuhkan, dan PLN Indonesia Power hadir bersama warga untuk bangkit kembali.

(Feby Novalius)

