HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Minta Asuransi Permudah Klaim Korban Bencana Sumatera

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |13:06 WIB
OJK Minta Asuransi Permudah Klaim Korban Bencana Sumatera
Banjir di Sumatera (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi untuk mempermudah proses klaim untuk masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menegaskan instruksi tersebut ditetapkan dalam pada Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Rabu (10/12).

Perlakuan khusus ini, kata Ismail, dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko dan mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah

"Perusahaan asuransi perlu segera menyederhanakan proses klaim, melakukan pemetaan polis terdampak, menjalankan disaster recovery plan bila diperlukan, memperkuat komunikasi dan layanan kepada nasabah," jelasnya di Jakarta, Kamis (11/12).

Sedianya kemudahan klaim diperlukan agar penanganan kerugian dapat dilakukan secara lebih cepat oleh pemegang polis di wilayah terdampak bencana.

OJK meminta perusahaan asuransi menyederhanakan proses klaim serta melakukan pemetaan terhadap polis-polis yang terkena dampak.

 

Telusuri berita finance lainnya
