JAKARTA – BUMN membuka lowongan kerja. Terdapat tiga BUMN yang saat ini membuka lowongan kerja di berbagai bidang dan formasi.

Dari informasi dan data yang diterima, lowongan kerja ini ada yang masih dibuka hingga 31 Oktober 2021.

Berikut daftar tiga BUMN yang membuka lowongan kerja seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (12/10/2021).

1. Perum Jasa Tirta I

Perum Jasa Tirta I membuka lowongan kerja. Posisi yang tersedia yaitu Staf Teknik Sipil bagi lulusan S1 atau D4 dan Pengawas Pekerjaan Sipil bagi lulusan SMK. Pendaftaran tersebut akan berakhir pada 15 Oktober 2021 pukul 23.59 WIB. Informasi selengkapnya bisa dicek ke website recruit.jasatirta1.co.id.

Beberapa persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi di antaranya jenis kelamin laki-laki lebih utama, usia maksimal 30 tahun pada 31 Desember 2021, nilai IPK (D4/S1) minimal 3,00 dan ijazah SMK minimal 7,00, diutamakan putra-putri daerah dan/atau berdomisili di wilayah Sumatera Utara, jika terpilih sebagai Karyawan di Perum Jasa Tirta I bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PJT I, mengikuti kegiatan Masa Pendidikan Kerja di kantor pusat dan menandatangani Pakta Integritas.

2. Perkebunan Nusantara Group

Perkebunan Nusantara Group membuka lowongan kerja. Perkebunan Nusantara Group yang merupakan gabungan dari PTPN III (Persero) sebagai Induk Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan dan PTPN I, II, IV, s.d. XIV sebagai anak perusahaan merupakan grup yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan.

Periode registrasi lowongan sudah dibuka mulai dari 5 Oktober dan berakhir pada 14 Oktober 2021. Informasi lengkap pendaftaran di situs https://rekrutmen.lpp.co.id/ptpngroup/.

Adapun posisi yang dicari terdiri dari Asisten Bidang Tanaman, Asisten Bidang Teknik/Pengolahan, Asisten Bidang Keuangan, dan Asisten Bidang Umum.

Melansir dari akun Instagram resmi Kementerian BUMN @kementerianBUMN, pelamar harus memiliki serangkaian kualifikasi atau persyaratan untuk memenuhi kriteria rekrutmen dengan melihat di website resmi perusahaan.

3. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) membuka lowongan kerja dengan mengirimkan email berupa CV dan dokumen pendukung ke [email protected] paling lambat 31 Oktober 2021. Adapun formasinya yaitu Kepala Sub Divisi Operation & Implementation IT, Treasury Manager, dan Kepala Sub Divisi Pengelolaan Risiko.

Syarat kualifikasi Kepala Sub Divisi Operation & Implementation IT dan Kepala Sub Divisi Pengelolaan Risiko salah satunya diutamakan pendidikan S2 dan memiliki pengalaman di bidangnya lebih dari 5 tahun.