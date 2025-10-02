Cara Daftar Rekrutmen PLN Terbaru 2025 untuk Lulusan D3-S2, Batas Akhir 5 Oktober

JAKARTA - Cara daftar rekrutmen PLN terbaru 2025 untuk lulusan D3 sampai S2. Rekrutmen ini dengan membuka lowongan kerja dengan berbagai jurusan yang dimulai sejak 1 Oktober hingga 5 Oktober 2025.

Rekrutmen ini sebagai wujud nyata kontribusi PLN terhadap pembangunan sumber daya manusia di sektor energi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

“Melalui rekrutmen ini, PLN mengajak generasi muda Indonesia untuk bergabung, berkontribusi, dan menjadi bagian dari transformasi energi bersih, pembangunan infrastruktur kelistrikan yang andal, serta digitalisasi sistem kelistrikan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Darmawan di Jakarta.

Darmawan menambahkan rekrutmen ini diharapkan dapat membawa optimisme generasi muda Indonesia di tengah berbagai tantangan dan dinamika global melalui bakti karya bersama PLN.

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto, merinci rekrutmen ini terbuka bagi lulusan Diploma 3 (D3), Sarjana/Diploma 4 (S1/D4), dan Magister (S2) dari berbagai jurusan yang relevan. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi rekrutmen.pln.co.id.

“PLN berkomitmen menghadirkan proses rekrutmen yang profesional, transparan, dan berbasis kinerja. Kami mengundang talenta terbaik bangsa untuk bergabung dalam memastikan akses energi yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar Didi.

Didi melanjutkan, pada rekrutmen tahun ini PLN juga membuka kesempatan bagi difabel untuk turut berkontribusi dalam membangun sektor energi nasional.

“Program ini menjadi bentuk dukungan terhadap prinsip inklusi sosial dalam ketenagakerjaan, sekaligus memperluas akses bagi difabel untuk berkarya di sektor energi nasional,” ujarnya.