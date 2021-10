JAKARTA - Pimpinan dan CEO perusahaan mainan Hasbro, Brian Goldner meninggal dunia pada usia 58 tahun.

Sebelumnya Brian Goldner mengambil cuti untuk pengobatan kanker.

Brian Goldner bergabung dengan Hasbro pada 2000 dan menjadi CEO pada 2008 dan diangkat menjadi ketua dewan eksekutif pada 2015. Goldner juga menjabat di dewan direksi ViacomCBS yang sebelumnya bernama MTV Networks.

"Sejak bergabung dengan perusahaan lebih dari dua dekade lalu, Brian telah menjadi jantung dan jiwa Hasbro," kata CEO interim perusahaan Rich Stoddart seperti dilansir CNN, Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Menurut Stoddart, Goldner telah membawa kegembiraan bagi banyak anak dan keluarga di seluruh dunia sejak masa kepemimpinannya di Hasbro.

"Sebagai pemimpin yang karismatik dan bersemangat baik dalam industri permainan maupun hiburan, karya Brian membawa kegembiraan dan tawa bagi anak-anak dan keluarga di seluruh dunia," katanya.

Sebagai raksasa mainan dan hiburan anak, Hasbro (HAS) telah membuat mainan Monopoly, My Little Pony dan mainan untuk sejumlah merek hiburan terkenal, termasuk Star Wars dan Marvel.

Perusahaan itu pun mulai menyebut diri mereka sendiri sebagai toy and entertainment company (perusahaan mainan dan hiburan) setelah membeli perusahaan produksi dan distribusi film, serta TV eOne pada akhir 2019. Selama pandemi, Hasbro mengalami masa emas karena banyak keluarga yang bosan dan beralih ke Hasbro untuk menghibur diri mereka. Namun, raksasa mainan itu juga tak bisa menghindari kerugian, biaya produksi dan pengiriman terus meningkat. Pada Juli lalu, Hasbro pun akhirnya mengumumkan kenaikan harga mulai akhir tahun ini. Menurut mereka, ini dilakukan untuk mengimbangi kenaikan biaya pengiriman dan komoditas yang terus terlihat di seluruh bisnis.