JAKARTA - MNC Sekuritas adalah perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas mengalami pertumbuhan investor yang pesat.

MNC Sekuritas juga memberikan dukungannya dalam penciptaan investor baru di pasar modal dengan menggelar berbagai promo menarik.

Karena tingginya antusiasme hadiah e-voucher belanja online, promo pembukaan rekening kembali digelar untuk nasabah baru hingga 30 November 2021. Anda bisa mendapatkan e-voucher belanja senilai Rp100.000 tanpa diundi untuk nasabah baru yang pertama kali membuka saham dan/atau reksa dana melalui aplikasi MotionTrade.

Bukan hanya untuk nasabah baru, nasabah MNC Sekuritas yang mengajak 5 orang untuk menjadi nasabah MNC Sekuritas dengan kode referral-nya juga bisa mendapatkan e-voucher belanja senilai total Rp100.000.

Program referral ini juga berlaku kelipatan. Jika Anda berhasil mengajak 10 teman yang membuka rekening melalui MotionTrade, maka Anda mendapatkan e-voucher belanja senilai total Rp200.000.

Promo ini berlaku untuk pembukaan rekening tanggal 16 Oktober hingga 30 November 2021. Bonus e-voucher belanja online senilai total Rp1 miliar ini dapat diklaim melalui aplikasi MotionTrade dan berlaku first come, first served.

Ayo, segera buka rekening saham Anda di MotionTrade untuk dapat memanfaatkan promo ini! Informasi selengkapnya dapat Anda lihat melalui link: bit.ly/gratisevoucherbelanja. Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!