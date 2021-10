JAKARTA - Saham Microsoft (MSFT) menguat pada perdagangan akhir pekan lalu, sebelum sang pewaris menikah pada Sabtu 16 Oktober 2021 waktu setempat.

Saham Microsoft hari ini terpantau sudah naik 0,48% dan selama 5 hari terakhir melonjak 3,92%, pencapaian tertinggi dari raksasa teknologi lain seperti Apple, Amazon dan Adobe.

Sementara itu, saham Microsoft naik 3,2% menjadi 304,21 pada minggu lalu, merebut kembali posisi selama 50 hari dan menawarkan entri awal. Selanjutnya saham MSFT ditutup pada titik beli basis datar 305,94, dengan garis RS-nya tepat di bawah tertinggi.

Reli pasar saham AS menguat pada pekan lalu, bergerak kembali ke reli yang dikonfirmasi. Keadaan tersebut juga merupakan lampu hijau bagi investor untuk meningkatkan eksposur lagi. Raksasa Dow Jones yaitu Microsoft menawarkan entri awal sekarang berada di Papan Peringkat IBD.

Diketahui indeks Dow Jones Industrial Average naik 1,6% dalam perdagangan pasar saham pekan lalu. Indeks S&P 500 naik 1,8%. Nasdaq melonjak 2,2% dan Russell 2000 berkapitalisasi kecil naik 1,6%, meskipun tergelincir pada hari Jumat.

Sekadar informasi, pewaris Microsoft, Jennifer Gates telah menikah dengan Nayel Nassar (30) mengadakan resepsi pada Sabtu sore di rumahnya di Westchester, New York, Amerika Serikat. Sebelumnya mereka melakukan pernikahan secara Muslim pada Jumat malam.

Mengutip Dailymail, Senin (18/10/2021), Jennifer Gates sang pewaris Microsoft bersama Nayel Nassar mengadakan resepsi dengan sekitar 300 tamu undangan pada Sabtu sore di New York. Bahkan Coldplay tampil di resepsi dan Georgina Bloomberg ada di daftar tamu.

Orang tua Jennifer yaitu Bill Gates dan Melinda sama-sama mengantar putri mereka menyusuri altar, mengenakan gaun yang dibuat khusus oleh desainer kenamaan dunia, Vera Wang. Diketahui Bill Gates dan Jennifer berdansa diiringi 'Can You Feel The Love Tonight' di resepsi senilai USD2 miliar.