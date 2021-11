JAKARTA - Industri sepatu dalam negeri kembali kehilangan salah satu pemainnya. Brand Men's Republic diduga akan menutup seluruh aktivitas operasionalnya.

Bahkan Owner Men's Republic Yasa Singgih mengucapkan perpisahan melalui unggahan di sosial medianya. Dalam unggahan tersebut, Yasa Singgih mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah support dan memberikan perhatiannya ke Men's Republic.

Yasa pun sejauh ini masih enggan menjelaskan secara detail alasan berhentinya operasional dari brand sepatu ternama asli Indonesia tersebut.

"Makasi banyaak teman-teman semua yang baik banget udah perhatian dan support terus menerus. Selama beberapa hari ke depan, saya akan ceritain secara lengkap ya.” tulis Yasa dalam captionnya, Minggu (7/11/2021).

Berhentinya operasional Men's Republic sudah mulai tercium semenjak bulan Juli 2021. Bahkan di website resmi Men's Republic bertuliskan "Thank you gentlemen, dengan hastag #goodbyemensrepublic.

Men’s Republic yang fokus menjual produknya lewat online sudah berkiprah sejak tahun 2014 dengan menyediakan berbagai macam sepatu casual bagi masyarakat khususnya pria di Indonesia.

Dengan lebih dari 150 ribu followers di Instagram Men’s Republic cukup dikenal di kalangan kawula muda sebagai salah satu pionir brand sepatu local di Indonesia.

Sebelum pandemi Covid 19, Men’s Republic juga terlihat aktif membuka pop up storenya di banyak bazaar mall - mall besar di Jabodetabek.

Kiprah yang cukup fenomenal membuat brand Men’s Republic mengantarkan founder & CEO nya Yasa Singgih menjadi peraih Forbes 30 Under 30 Asia termuda pada tahun 2016 di bagian Retail & E-commerce sebagai the most promosing, daring entrepreneurs & game changers.