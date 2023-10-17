5 Brand Sepatu Terkenal Ini Ternyata Asli Buatan Lokal

JAKARTA - Setidaknya ada 5 brand sepatu terkenal ini ternyata asli buatan lokal menarik untuk dikulik. Hal ini dikarenakan beberapa nama merek ini menggunakan bahasa asing yang dikira bukan produk lokal Indonesia.

Berikut 5 brand sepatu terkenal ini ternyata asli buatan lokal dilansir dari berbagai sumber:

1. NAH Project

Nah Project merupakan brand sepatu lokal asal Bandung yang kini mulai dilirik oleh para sneakers head Indonesia, karena salah satu produknya sering dikenakan oleh Presiden Jokowi.

Fitur yang membedakan NAH Project dengan merk lainnya adalah material yang digunakan nyaman, lentur, dan tidak membuat kaki engap karena cuaca yang cenderung panas.

Tak hanya itu, desain setiap sepatu yang jual juga unik, elegan, dan kasual secara bersamaan.

2. Wakai

Wakai Dari namanya, orang sering mengira merek fashion ini berasal dari Jepang. Padahal sebenarnya produk asal Indonesia.

Wakai bisa dibilang cukup fenomenal di Indonesia. Banyak orang yang bangga memakai sepatu merek Wakai, bahkan sampai ada produk tiruannya.