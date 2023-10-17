Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Brand Sepatu Terkenal Ini Ternyata Asli Buatan Lokal

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |07:22 WIB
5 Brand Sepatu Terkenal Ini Ternyata Asli Buatan Lokal
Ilustrasi sepatu (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Setidaknya ada 5 brand sepatu terkenal ini ternyata asli buatan lokal menarik untuk dikulik. Hal ini dikarenakan beberapa nama merek ini menggunakan bahasa asing yang dikira bukan produk lokal Indonesia.

Berikut 5 brand sepatu terkenal ini ternyata asli buatan lokal dilansir dari berbagai sumber:

1. NAH Project

Nah Project merupakan brand sepatu lokal asal Bandung yang kini mulai dilirik oleh para sneakers head Indonesia, karena salah satu produknya sering dikenakan oleh Presiden Jokowi.

Fitur yang membedakan NAH Project dengan merk lainnya adalah material yang digunakan nyaman, lentur, dan tidak membuat kaki engap karena cuaca yang cenderung panas.

Tak hanya itu, desain setiap sepatu yang jual juga unik, elegan, dan kasual secara bersamaan.

2. Wakai

Wakai Dari namanya, orang sering mengira merek fashion ini berasal dari Jepang. Padahal sebenarnya produk asal Indonesia.

Wakai bisa dibilang cukup fenomenal di Indonesia. Banyak orang yang bangga memakai sepatu merek Wakai, bahkan sampai ada produk tiruannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/455/2904518/daftar-brand-sepatu-lokal-ri-yang-kualitasnya-tak-main-main-YJkslP28Ie.jpg
Daftar Brand Sepatu Lokal RI yang Kualitasnya Tak Main-Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/22/455/2817721/siapa-pemilik-brand-sport-terkenal-nike-f7pkp81W18.jpg
Siapa Pemilik Brand Sport Terkenal Nike?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/15/320/2814300/dilobi-luhut-perusahaan-sepatu-new-balance-asal-as-bangun-pabrik-di-cirebon-3CENMXcB9y.png
Dilobi Luhut, Perusahaan Sepatu New Balance asal AS Bangun Pabrik di Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/31/320/2790940/marak-sepatu-impor-bekas-beredar-di-pasaran-ini-penyebabnya-oR7uj144sy.jpg
Marak Sepatu Impor Bekas Beredar di Pasaran, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/31/320/2790836/aneh-tapi-nyata-izin-impor-sulit-tapi-sepatu-bekas-banyak-beredar-di-indonesia-0rAB4cNB2A.jpg
Aneh tapi Nyata, Izin Impor Sulit tapi Sepatu Bekas Banyak Beredar di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/31/320/2790822/ini-bukti-ri-dibanjiri-sepatu-bekas-kw-hingga-murah-CdDCq1mKQj.jpg
Ini Bukti RI Dibanjiri Sepatu Bekas, KW hingga Murah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement