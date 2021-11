JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk anak muda atau melenial menduduki posisi Dewan Komisaris perusahaan pelat merah. Arya Anugrah Pratama Kuntadi didapuk sebagai Komisaris PT PGN Solution, anak usaha PT PGN (Persero) Tbk,.

Pengangkatan tersebut diumumkan melalui sosial media (Instagram) perusahaan. Arya resmi menjabat sebagai Komisaris per 6 Oktober 2021.

"Arya Anugrah Pratama Kuntadi, Komisaris per 6 Oktober 2021, selamat bertugas, jalankan amanah demi memajukan #energibaik," demikian bunyi keterangan perusahaan, dikutip Senin (8/11/2021).

Perusahaan menilai, milenial mampu membawa gebrakan bagi bisnis perusahaan. Usia bukan tolak ukur untuk berkontribusi dan berkarya guna mendorong kemajuan bangsa.

"Karena, untuk menjadi #PejuangNegeri #PenjagaEnergi tidak ada kata terlalu muda atau tua," tulis perusahaan.

Arya lahir 27 Januari 1986 di Jakarta. Dia menempuh pendidikan S1 bidang keuangan, University of Washington. Kemudian, Masters of Public Policy di National Graduate Institutes of Policy Studies Tokyo pada 2009.

Adapun Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PGA Solution diantaranya. Dewan Komisaris: Komisaris Utama: Arie Nobelta Kaban Komisaris: Upik Jamil Komisaris: Andi Wibowo Komisaris: Arya Anugrah Pratama Kuntadi Direksi: Direktur Utama: Erwin Simanjuntak Direktur Operasi: Aldiansyah Idham Direktur Teknik & Pengembangan: Lebinner Sinaga Direktur Keuangan & Dukungan Bisnis: Ariadi