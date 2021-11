JAKARTA - PT MD Pictures Tbk (FILM) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Kamis (25/11/2021). RUPSLB menyetujui pengangkatan Shania Punjabi sebagai Presiden Komisaris FILM.

Shania Punjabi sebelumnya adalah direktur MD Pictures yang mengawasi hukum, TI, pemasaran, sumber daya manusia dan corporate affairs, serta memiliki gelar Bachelor of Science di bidang Ekonomi dari The Wharton School, University of Pennsylvania, AS.

Setelah pengangkatan Komisaris Utama yang baru, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris​​: Shania Punjabi

Komisaris Independen​​: Sanjeva Advani

Presiden Direktur ​​​: Manoj Dhamoo Punjabi

Direktur ​​​: David Elliot Ulmer Direktur ​​​: Sajan Lachmandas Mulani Direktur ​​​: Priyadarshi Anand