Gelar RUPSLB, Indosat (ISAT) Angkat 2 Komisaris Baru

JAKARTA - PT Indosat Tbk (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) resmi mengangkat dua anggota Komisaris baru perseroan.

Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan yang digelar Senin, 18 September 2023.

BACA JUGA:

SVP Head of Corporate Communications ISAT, Steve Saerang mengatakan bahwa RUPSLB perseroan menyetujui pengangkatan Cheung Kwan Hoi dan Efthymios Tsokanis sebagai anggota Dewan Komisaris perseroan sejak 18 September 2023 sampai dengan diputuskan pada rapat selanjutnya.

Keduanya menggantikan Thomas Byrne dan Frank John Sixt sebagai anggota Dewan Komisaris perseroan sebelumnya.

BACA JUGA:

“Kehadiran beliau akan membawa dampak positif serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan di masa depan,” kata Steve dalam keterangan resminya dikutip Selasa (19/9/2023).

Steve menambahkan, pergantian struktur jajaran komisaris merupakan hal yang biasa dalam sebuah korporasi. Ia menyebut, manajemen sepenuhnya menyerahkan keputusan tersebut kepada para pemegang saham.