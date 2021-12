JAKARTA – Harga minyak goreng curah dan kemasan mengalami kenaikan signifikan beberapa waktu belakangan. Angkanya diramal naik hingga kuartal I-2022.

Menurut data PIHPS, Selasa (30/11/2021), harga minyak goreng curah mencapai Rp 17.700 per kg, minyak goreng kemasan bermerk I Rp19.299 per kg dan minyak goreng kemasan bermerk II Rp18.800 per kg.

Berikut fakta-fakta minyak goreng mahal yang dirangkum di Jakarta, Minggu (5/12/2021).

1. Penurunan Pasokan Bahan Baku Jadi Faktor Pertama

Kenaikan harga ini ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyebutkan, faktor pertama penyebab harga minyak goreng meroket ialah adanya penurunan pasokan bahan baku minyak goreng.

"Terjadi penurunan produksi crude palm oil (CPO) dari Malaysia 8%. Kemungkinan produksi CPO di Indonesia akan turun dari target 49 juta ton mungkin hanya akan hasilkan 47 juta ton," ujar Oke dalam webinar INDEF.

2. Netizen Goreng Kerupuk Pakai Air

Harga minyak goreng masih mahal. Masyarakat pun mengeluhkan hal ini hingga membuat candaan dengan menggoreng kerupuk dengan air.

“Masio larang tetep tak tuku, aku pernah goreng krupuk ngawe banyu gak mateng malah krupukq momot,” tulis akun TikTok mira_kusno, dikutip.

Momot adalah istilah dalam bahasa Jawa yang menyatakan suatu benda menyerap banyak air. Hasilnya, kerupuk tersebut menjadi lembek dan tidak dapat dikonsumsi sebagaimana mestinya.

“Piye hal nek wis ngene iki,” tanya akun tersebut.

3. Bikin Ibu-Ibu Angkat Tangan

Tanggapan mengenai kenaikan minyak goreng viral di dunia maya. Seperti salah satu unggahan yang dibagikan oleh @seblak***.

Pemilik postingan tersebut dibuat pasrah oleh harga minyak goreng yang melonjak. Dalam video dengan lagu koplo sebagai pengiring itu menampilkan harga minyak goreng yang sudah menembus Rp39.700 per 2 liter.

“Para emak-emak ngerasain angkat tangan gak. Harga minyak sekarang udah nembus Rp39.700,” ujar pemilik akun @seblak*** dikutip dari postingan TikToknya.

4. Kenaikan Bakal Tetap Melonjak hingga Kuartal I-2022 Kenaikan harga minyak goreng yang kini terjadi diprediksi bakal tetap melonjak hingga kuartal I-2022. Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menyebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga tersebut. 5. Ada Faktor Internal Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menyebut selain faktor eksternal, terdapat faktor internal yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng ini. Produsen minyak goreng di Indonesia kebanyakan belum terafiliasi dengan kebun sawit penghasil CPO, sehingga produsen minyak goreng tergantung pada harga CPO global.