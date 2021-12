JAKARTA - Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, menjadi momen berharga untuk memperingati jasa dan peran perempuan, khususnya ibu dalam keluarga. Dalam rangka memperingati hari Ibu tanggal 22 Desember 2021, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina yang tergabung dalam Srikandi Bisnis dan Keuangan Indonesia (SBKI) merilis video medley bertemakan Ibu, didukung oleh Rintis Sejahtera (Jaringan PRIMA).

Dalam video yang dirilis tersebut, SBKI menyanyikan medley 4 lagu, di antaranya: lagu berjudul Ibunda karya Dewi Rae, Cinta untuk Mama karya Sylvia T. Pontoh, Mother How Are You Today karya Alice May, dan Bunda karya Melly Goeslaw.

Selain itu, SBKI bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi membacakan narasi Ibuku Sayang karya Presiden Direktur PT Rintis Sejahtera, Iwan Setiawan.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan dukungannya terhadap project yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ibu ini. Video dan puisi ini dipersembahkan bagi para ibu yang berperan besar dalam menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga selama masa pandemi COVID-19 ini.

"Bukan hanya menjadi srikandi untuk kesehatan, para ibu juga memiliki peranan penting untuk menjadi srikandi keuangan bagi keluarganya. Kemandirian finansial bagi generasi mendatang dimulai dari pengetahuan finansial yang baik sejak dini dari keluarga, terutama dari pengetahuan seorang ibu," ungkap Susy.

Adapun tokoh-tokoh wanita inspiratif yang bergerak di industri bisnis dan keuangan Indonesia dan terlibat dalam project ini adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi; Komisaris Bank Mega atau Ekonom Aviliani; Direktur Keuangan PT Petromine Energy Trading Yuanita Rohali; dan Direktur Bank Danamon Rita Mirasari.

Berikutnya, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina; Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Chesna Anwar; Direktur Keuangan BPJSTK (2016-2021) dan Ketua Supervisory Board CFO Club Indonesia Evi Afiatin Ismail; Direktur Utama PDJT Lies Permana Lestari; SEVP, Head of Consumer & Micro Business PT Bank Nationalnobu Tbk Juanita A. Luthan dan Vice President PT Rintis Sejahtera A. Susanti.