JAKARTA - Harga cabai rawit merah kian naik tembus Rp135.000 per kilogram (kg) jelang penutupan akhir 2021. Selain harga cabai, harga pangan lainnya juga merangkak naik seperti harga telur ayam yang menembus Rp32.000 per kilogram (kg).

Melansir infopangan.jakarta.go.id, pada Selasa (28/12/2021), harga cabai rawit merah menembus Rp135.000 dijual di Pasar Tebet Barat dan merupakan harga tertinggi sampai hari ini.

Kenaikan harga cabai rawit merah juga terjadi di Pasar Tanah Abang Blok A-G dari yang semula Rp100.000 per kg, hari ini menjadi Rp120.000 per kg.

Kemudian di Pasar Kebayoran Lama dan Pasar Baru Metro Atom dari Rp100.000 per kg menjadi Rp110.000 per kg. Begitu juga di Pasar Lenteng Agung juga mengalami perubahan harga menjadi Rp100.000 per kg padahal kemarin masih Rp95.000 per kg.

Di sisi lain, ada pula pasar yang justru mengalami penurunan harga dari harga sebelumnya. Seperti di Pasar Ujung Menteng semula Rp98.000 per kg, hari ini menjadi Rp90.000 per kg. Selain itu, harga cabai di Pasar Pondok Labu juga turun, dari Rp120.000 per kg, kini dijual Rp110.000 per kg.

Sementara itu, di pasar-pasar DKI Jakarta lain masih mematok harga yang sama atau bisa dikatakan stabil, yakni di harga Rp100.000 per kg. Adapun pasar yang dimaksud di antaranya: Pasar Pademangan Timur, Pasar Kelapa Gading, Pasar Pluit, Pasar Koja Baru, Pasar Sunter Podomoro, Pasar Grogol, Pasar Minggu, Pasar Cijantung, dan Pasar Cempaka Putih.